Zánický: Peter Sagan vedel, prečo chce mať Juraja pri sebe

Bol by som rád, ak by ešte sezónu – dve potiahol. Nehovorím, že by som ho presviedčal. Veľa sme sa rozprávali a chápem ho, ako to vyhodnotil. Mal v tíme približne 20 súťažných dní. To je veľmi málo. Mnohé tímy majú jazdcov aj v pozícii náhradníka, ktorý ani nevie, či sa dostane na súťaž. Nebolo to preňho jednoduché. Bol to jeden z hlavných dôvodov, pre ktorý sa rozhodol, že mu to už stačí.

Pôsobenie v tíme TotalEnergies mu znechutilo cyklistiku?

To by som nepovedal. Zažíval to aj v Bore, kde tiež nemal toľko štartov. Juraj práve spomínal, že v TotalEnergies to fungovalo dobre a nebol tam taký tlak. Aj atmosféra a vzťahy medzi cyklistami boli dobré. Je to však prokontinentalny tím a nemal toľko pozvánok na preteky. Nebolo toľko možností štartov. Potom bol v náročnej situácii, aby sa presadil.