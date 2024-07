Šprintéri na Tour nemajú vidinu Paríža. Odstúpiť však nechcú, radšej budú trpieť

Navyše, tím Alpecin - Deceuninck to výborne zvládol aj bez Jonasa Rickaerta, ktorý v 12. etape spadol, do cieľa neprišiel v časovom limite a musel odstúpiť.

Belgičan má k dispozícii najlepší šprintérsky vláčik, ktorý mu vytvára komfortnú pozíciu do záveru. Pri jeho rýchlosti a pozícii, ktorú dnes v poslednom kilometri mal, je ťažké predstaviť si, že by nevyhral.

Záver 16. etapy bol veľmi technický, v posledných kilometroch bolo niekoľko ostrých zákrut a kruhových objazdov. Vzhľadom na zloženie jednotlivých tímov to bola ideálna šanca na víťazstvo práve pre Philipsena.

"Opäť sme to perfektne zvládli. Jasper má sebavedomie a keď ho dokážem takto vypustiť, tak je prakticky neporaziteľný," povedal van der Poel.

"Som veľmi šťastný, že to vyšlo po takom tímovom úsilí. Vždy je pekné vyhrať spolu a to sa nám dnes podarilo," povedal Philipsen.

Philipsen: Musíme byť realisti

Šestnásta etapa bola dlho divácky nudná. Po pyrenejských etapách si cyklisti dopriali voľnejšiu jazdu s očakávanou šprintérskou koncovkou.

Na začiatku sa zdalo, že do úniku pôjde Švajčiar Stefan Küng, no vytvorený náskok pred pelotónom využil len na to, aby sa v pokoji vymočil.

VIDEO: Zostrih zo 16. etapy na Tour de France 2024