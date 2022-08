Na Vuelte sa darilo úniku. Domáci jazdec tromfol favorizovaného špurtéra

CISTIERNA. Španielsky cyklista Jesus Herrada vyhral piatkovú 7. etapu pretekov Vuelta a Espaňa , ktorá viedla z Camarga do Cistierny.

Hlavný pelotón v závere zrýchľoval, ale čelnú skupinku nedokázal dohnať. Pri nájazde do Cistierny už bolo jasné, že to únik zvládne.

Herrada slávil druhé etapové víťazstvo na Vuelte, to predošlé zaznamenal ešte v roku 2019.

"Bolo to šialené. Tri kilometre pred cieľom sme nemali žiadne informácie, aký je náš náskok, takže sme si neboli ničím istí. Museli sme zostať trpezliví a snažiť sa, no nepoznali sme odstupy, takže to bolo nervózne.

Vo finiši som sa držal za kolesom Freda, veril som však v závere mojej vlastnej rýchlosti. Držal som sa tam do poslednej chvíle a potom som vyštartoval," citoval portál velonews.com Herradu, ktorý si vychutnal svoj druhý etapový triumf na Grand Tour.