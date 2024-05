Je z iného sveta, vravia súperi. Pogačar však má jednu chybu. Nevie spomaliť

BRATISLAVA. Sledovať jeho nadšenie a entuziazmus je nákazlivé. Niekedy pôsobí ako dieťa, ktoré sa teší zo svojej novej hračky. Nedokáže jej odolať. Má z nej prosto veľkú radosť. Tadej Pogačar je veľké dieťa a jeho vášeň pre cyklistiku nemá konca. Program, etapy a výsledky na Giro d'Italia 2024 Kým jeho súperi sú koncentrovaní na výkon, šetria sily a snažia sa neurobiť chybu, on je zajačik Duracell. V šprintérskej etape skúsi prekvapiť súperov nástupom v poslednom kilometri či rozbehne kolegovi šprint, hoci je na Gire na to, aby sa stal celkovým víťazom.

A potom v kráľovskej etape rozbehne na konci také ostré tempo, že v priebehu 14 kilometrov zmaže trojminútový rozdiel na únik. Stále je stredobodom diania. A všetko robí s ľahkosťou, akoby to preňho nič nebolo. Cyklistika sa vracia do 70-tych rokov Po dvoch týždňoch talianskej Grand Tour má v celkovom poradí náskok 6:41 minúty. Je to najväčší rozdiel v celkovom poradí Gira od roku 2006, kedy zvíťazil Ivan Basso s 9-minútovým náskokom. Za Slovincom je prosto obrovská priepasť. „On je z iného sveta. Mohol by vyhrať s náskokom piatich minút aj minúty, ale my sme to neriešili, lebo sa sústreďujeme iba na ostatných súperov,“ hovoril v cieli kráľovskej etapy na Gire pre cyclingnews Geraint Thomas.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (vľavo) predbieha Naira Quintanu v kráľovskej etape Giro d´Italia 2024. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)

Nik zo skupiny ostatných jazdcov sa ani nepokúšal nasledovať Pogačara, keď sa rozbehol. Jeho tempo je šialené a nik by ho neudržal dlhšie ako niekoľko minút. „A stále nie je koniec. Ak to takto bude pokračovať, tak nik nebude za ním o menej ako desať minút,“ vraví komentátor belgickej Sporzy Renaat Schotte.

„Sme naspäť v sedemdesiatych rokoch, kedy takto vládol Merckx. Všetci sme očakávali jeho dominanciu, lenže toto je ohromujúce. Keď sledujete ako zmazal rozdiel na 14 kilometroch... Je úžasné sledovať ho. Keď vidíte ako všetci súperi nedokážu odpovedať na tento nástup, o mnohom to vypovedá.“ VIDEO: Zostrih 15. etapy Giro d'Italia 2024

Mal by brzdiť a šetriť sa Že by nezvíťazil na Gire, je len ťažko predstaviteľné. Musel by mať pád, odstúpiť z pretekov alebo mať vážne ochorenie. Aj jeho súperi už vedia, že ho nedokážu zdolať, preto sa o to nik ani nepokúša. Lenže Pogačar má aj vyššie ciele, ako stať sa víťazom Giro dItalia. Je to len prvá polovica z ambície, získať double.

V júli plánuje ovládnuť Tour de France. V minulosti sa o to pokúšali mnohí, ale už viac ako štvrťstoročie to nik nedokázal. V posledných rokoch od toho cyklisti aj upustili, pretože je to niečo nereálne. Po Gire je celková únava taká veľká, že pretekári sa nedokážu zotaviť do štartu Tour a bremeno z mája si nesú so sebou aj v júli.. Pred pretekmi položil Sportnet dvom cyklistickým legendám otázku, čo má Pogačar urobiť pre úspech? Alberto Contador a Robbie McEwen sa v jednom zhodli. „Mal by to brať konzervatívnejšie, šetriť svoje sily najmä v druhej polovici pretekov,“ vravel McEwen.

„Tadej má veľmi silný tím. Nemusí šalieť a naháňať, aby získal veľký náskok. Môže svoju energiu míňať a svoj výkon regulovať s ohľadom na Tour of France. Lenže brzdiť sa či šetriť sa je v prípade Slovinca pojem neznámy. Akoby sa nevedel prepnúť do úsporného režimu, pretože by to už nebol on. Cyklistika ho natoľko pohltí, že chce vyhrávať. Pritom z 15 etáp na Gire vyhral štyri. Okrem dresu lídra vedie aj súťaž o najlepšieho vrchára. „Veľké ambície a veľkú chuť na ňom vidíte neustále. Možno však má niečo aj v zálohe. Ak si niekto myslel, že po prvom týždni zvyšok Gira už len odjazdí, tak je zjavné, že on nie je ten typ,“ vraví Schotte.