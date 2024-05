Pogačarovi nerobí problém ani zlé počasie, dosiahol už svoj piaty triumf na Gire

Po slávnostnom štartovom prejazde Livignom sa presunuli autom do Prato allo Stelvio, odkiaľ išli do cieľového miesta Monte Pana.

"Na štarte to bolo zvláštne, potom som bol rád, že sme naozaj začali. Únik nám vyhovoval, chceli sme ich nechať odísť. Potom potiahol Movistar a pred záverečným stúpaním mali dobré tempo.

Záverečné dva kilometre sme to kontrolovali. Pokiaľ by Pellizzari vyhral, nevadilo by mi to. Som rád, že bol druhý.

Od včera sme chceli byť hlavne zdraví a celý balík chcel najmä prežiť etapu. Rozhodnutie o skrátení etapy bolo správne," povedal Pogačar vo vysielaní Eurosportu.

Celkové poradie po 16. etape