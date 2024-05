V spore peniaze verzus bezpečnosť tento raz vyhral zdravý rozum

Už v pondelok vyjadrili cyklisti obavy z extrémnych podmienok. Podľa predpovede mala byť teplota v priesmyku Umrail pass 2 stupne Celzia a do toho bolo hlásené sneženie.

Odštartujú cyklisti na etapu cez priesmyk vo výške 2500 metrov podľa plánu, alebo pôjde len o neutralizovaný presu alebo rovno sadnú do autobusov?

„Už tu na štarte sneží a o 600 metrov vyššie bude situácia len horšia. V zjazde by to za týchto okolností bol hazard," hovoril Tadej Pogačar pre Eurosport.

V pondelok ešte jazdci neboli celkom jednotní a pripúšťali, že by etapu prešli. V utorok ráno ju však nik z nich nechcel za týchto podmienok absolvovať.

Organizátorom išlo o zisk

Bezpečnosť a extrémne ochladenie sú pochopiteľné, aby etapu skrátili. Prečo teda organizátori bojovali za to, aby cyklisti odštartovali podľa plánu?

Financie.

Livigno zaplatilo 400-tisíc eur organizátorom Gira za to, že je cieľovým mestom a tiež hostí aj štart etapy. Nie je to málo.

Prirodzene, ak by etapa v Livignu neodštartovala a etapu organizátori skrátili, svoj nárok by si známe alpské stredisko uplatňovalo v ďalších rokoch, ale už bez poplatku. Organizátori teda bojovali o to, aby im peniaze ostali.