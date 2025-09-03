Froome bol v ohrození života, vraví jeho manželka. Nejaký čas si na bicykel nesadne

PARÍŽ. Zranenia britského cyklistu Chrisa Froomea po minulotýždňovej nehode na juhu Francúzska boli vážnejšie, než sa zdalo.
Podľa jeho manželky Michelle Froomeovej bol štvornásobný šampión Tour de France v ohrození života.
Froome údajne neďaleko mestečka Saint-Raphael narazil do dopravnej značky pri rýchlosti viac než 48 km/h.
Bezprostredne po nehode agentúry informovali o tom, že utrpel zlomeniny niekoľkých rebier, stavcov a kolaps pľúc.
Vrtuľníkom ho previezli do nemocnice v Toulone, kde úspešne absolvoval operáciu. Froomeová však neskôr priznala, že v dôsledku poranenia hrudníka si 40-ročný cyklista natrhol ochranný vak, ktorý obklopuje srdce.
„Zjavne to bolo oveľa vážnejšie, ako len nejaké zlomeniny. Je v poriadku, ale bude to dlhý proces zotavovania. Chvíľu jazdiť na bicykli nebude,“ uviedla pre britské periodikum The Times.
Brit by sa mal úplne uzdraviť, ale minimálne v tejto sezóne si už nezajazdí, pripomenula agentúra DPA.
V minulosti už jednu vážnejšiu nehodu mal, počas tréningu na Criterium du Dauphine v roku 2019 si zlomil pravú stehennú kosť, lakeť a rebrá.
Po incidente sa mu už nepodarilo vrátiť na predchádzajúcu úroveň. Jeho posledným víťazstvom bol triumf na Giro d'Italia v roku 2018.