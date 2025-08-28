Froome mal počas tréningu vážnu nehodu, musela ho odniesť helikoptéra

TOULON. Britský cyklista Chris Froome mal počas tréningu vo Francúzsku vážnu nehodu, po ktorej musí absolvovať operáciu.
Jeho tím Israel-Premier Tech uviedol, že stav štvornásobného víťaza Tour de France je stabilizovaný a neutrpel žiadne zranenia hlavy. Zároveň však dodal, že utrpel pneumotorax, päť zlomených rebier a zlomeninu bedrových stavcov.
„O Chrisovom stave budeme informovať po operácii,“ uviedol jeho tím podľa agentúry AP.
Nehoda sa stala neďaleko mestečka Saint-Raphael. Štyridsaťročného Froomea z miesta letecky transportovali do nemocnice v Toulone. Jeho tím informoval, že do nehody neboli zapojení žiadni iní cyklisti ani vozidlá.
Froome sa po tréningovej nehode na Criterium du Dauphine v roku 2019, ktorú využil na doladenie svojho pokusu o rekordný piaty titul na TdF, už nikdy nevrátil na svoju predchádzajúcu najvyššiu úroveň. Pri nehode si zlomil pravú stehennú kosť, lakeť a rebrá.
Jeho posledným víťazstvom bol triumf na Giro d’Italia v roku 2018. Dvakrát - v rokoch 2011 a 2017 - vyhral aj španielsku Vueltu. Na Tour de France slávil štyri celkové prvenstvá, prvé v roku 2013 a následne triumfoval trikrát za sebou v rokoch 2015 – 2017.