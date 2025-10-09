    Francúzsky cyklista získal takmer 100 víťazstiev. Kariéru ukončí na domácej klasike

    Tridsaťštyriročný šprintér vyhral počas kariéry dve etapy na Tour de France a osem na Giro d'Italia.

    PARÍŽ. Francúzsky cyklista Arnaud Demare ukončí po nedeľnej jednodňovej klasike Paríž - Tours profesionálnu kariéru.

    Tridsaťštyriročný šprintér, ktorý počas kariéry vyhral dve etapy na Tour de France a osem na Giro d'Italia, je bývalý dvojnásobný víťaz jedných z najstarších cyklistických pretekov na svete.

    „Nadišiel ten čas. Na konci sezóny, po pretekoch Paríž - Tours, uzavriem svoju profesionálnu kariéru,“ uviedol jazdec tímu Arkéa–B&B Hotels na Instagrame.

    Demare si počas kariéry pripísal 97 víťazstiev, z aktívnych pretekárov ich viac dosiahli iba Tadej Pogačar (107) a Alexander Kristoff (98), ktorý sa takisto chystá ukončiť kariéru.

    Francúzsky jazdec zaznamenal najslávnejší triumf na monumentálne Miláno - San Remo v roku 2016, pripomenula agentúra AFP.

