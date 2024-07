Chce byť hviezdou a potom plače. Ronaldo by mal v reprezentácii skončiť, zhodujú sa experti

Sú aj lepší hráči Čoskoro štyridsaťročný futbalista ešte uvažuje nad účasťou na MS 2026, podľa futbalových expertov by však mal v reprezentácii skončiť. "Nepáči sa mi, že chce Ronaldo kopať všetky priame kopy. V tíme má hráčov, ktorí sú v tom lepší. On len chce byť hlavnou hviezdou a potom plače," po zápase so Slovinskom, v ktorom Ronaldo nepremenil pokutový kop vravel legendárny Holanďan Ruud Gullit.

Jeho kariéra je obdivuhodná, je jedným z najlepších futbalistov všetkých čias. Podľa expertov by však mal vedieť, kedy je dosť. A odísť so vztýčenou hlavou. "Mal by si dať pauzu a vzdať sa medzinárodného futbalu," odkázal pre Sky Bet niekdajší stredopoliar Roy Keane.

Jota musel byť sklamaný Ak by Ronaldo na turnaji nehral, priestor by s najväčšou pravdepodobnosťou dostal 27-ročný Diogo Jota z FC Porto. Ten sa nevyjadril, že mal byť na ihrisku on. Podľa bývalých futbalistov však musel byť sklamaný. "Nehovorím, že keby namiesto Ronalda hral Diogo Jota, Portugalsko by dopadlo lepšie. Ale v niečom mi to pripomína koniec jeho angažmán v Manchestri United," uviedla legenda United Gary Neville.

Ronaldo hral na šiestich majstrovstvách Európy a má obrovské skúsenosti. Prestup do saudskoarabského klubu Al Nassr, teda do výkonnostne slabšej ligy, mu však podľa bývalých hráčov Anglicka mal zavrieť dvere do reprezentácie. "Nedokáže to už dostať z nôh, nedokáže prejsť okolo obrancu," kritizoval ho bývalý útočník Ian Wright. "Portugalsko muselo byť veľmi sklamané, že sa nedostalo ďalej. Stačí sa pozrieť, aký dobrý tím má. Od obrany až po útok," dodal.