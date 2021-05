Ramsay presvedčil Hrivíka: Bude pre všetkých lepšie, keď nebudeš hrať

RIGA, BRATISLAVA. Dostávali jeden gól za druhým a ich trápenie sa nie a nie skončiť. Slovenskí hokejisti utŕžili na majstrovstvách sveta v Lotyšsku poriadny debakel. So Švajčiarskom prehrali 1:8. Je to najvyššia prehra Slovenska so Švajčiarskom v histórii aj najvyššia prehra slovenskej reprezentácie pod vedením trénera Craiga Ramsayho. Na majstrovstvách sveta utrpel národný tím horšiu prehru iba raz – v roku 2009 podľahol Česku 0:8. Slováci boli na šampionáte v Rige do štvrtka posledným nezdolaným tímom.

Napriek prvej prehre na turnaji sú však naďalej v popredí tabuľky A-skupiny spolu s Ruskom a Švajčiarskom. Všetky tieto tri tímy majú na konte deväť bodov. Najbližší zápas čaká Slovákov v sobotu proti Dánsku. Ak zvíťazia, výrazne sa priblížia k postupu do štvrťfinále. V základnej skupine nastúpia ešte proti Švédsku a Česku. Rosandič? Nešťastný incident Zápas proti Švajčiarsku výrazne ovplyvnili vylúčenia, najmä dva päťminútové tresty pre Kristiána Pospíšila za nebezpečné narazenie na mantinel a Mislava Rosandiča za opľutie súpera. Slováci dostali v početnej nevýhode celkovo päť gólov.

„Bohužiaľ, myslím, že prvé vylúčenie bolo oprávnené. Nepáči sa nám to, ale asi to bolo správne rozhodnutie,“ reagoval Ramsay na tlačovej konferencii. O treste pre Rosandiča mal pochybnosti. Slovenský obranca naznačoval, že konal neúmyselne a súpera zasiahol len na koniec rukávu. „Neviem, čo sa presne stalo. Asi sa to muselo stať, ale hráč ako Rosandič by určite nespravil niečo, čo by viedlo k päťminútovému vylúčeniu. Je to príliš dobrý človek, aby spravil niečo také. Stojíme za ním, bol to nešťastný incident,“ vravel Ramsay.

Gól od zlomenej hokejky Napriek Pospíšilovmu vylúčeniu Slováci úvodnú tretinu zvládli a mali skvelú príležitosť na vedúci gól. V oslabení získal v súperovom pásme puk Adam Liška, posunul ho Matúšovi Sukeľovi, ale ten netrafil odkrytú bránku. O pár sekúnd neskôr vypálil od modrej čiary Diaz a zlomená hokejka Mariána Studeniča tečovala puk do siete.

Marek chcel hrať. Pohovoril som si s ním a presvedčil som ho, že bude lepšie pre všetkých vrátane jeho, keď nebude hrať. Craig Ramsay o stiahnutí Hrivíka zo zápasu

„Bol to bláznivý gól, ale prvú tretinu sme napriek päťminútovému vylúčeniu zvládli. Vytvorili sme celkom dosť príležitostí. Ukázali sme odvahu a odhodlanie, nehrali sme na istotu, boli sme agresívni aj v oslabení. Na to sa dobre pozeralo,“ vravel Ramsay. Lenže to, čo sledoval od druhej tretiny, sa mu už nepáčilo vôbec. „Vezmime si druhý gól - vyplynul z našej biednej hry, boli sme zatlačení v našom pásme, stáli sme, dali sme súperovi čas na nebezpečnú strelu, nevytvárali sme na neho tlak. Takto hrať nechceme,“ vysvetľoval.

Hokej jedného muža Ešte za stavu 0:2 trafil Marek Hrivík žŕdku, ale potom to už išlo rýchlo. Brankár Július Hudáček po deviatich strelách súpera vyťahoval zo svojej bránky už tretí puk. Po dvoch tretinách bolo 0:4. Hra Slovákov sa rozpadla a v záverečnej časti dostali ďalšie štyri góly. „Začali sme hrať hokej jedného muža. Držanie puku, kľučkovanie na modrej čiare, na červenej čiare, strácali sme puky. Švajčiari sú veľmi rýchli a využili to. Opustili sme našu hru, snažili sme sa toho robiť priveľa a to vždy vedie do problémov,“ vysvetľoval Ramsay.

Až do konca zápasu nechal v bránke trpieť Hudáčka, jeho náhradníka Adama Húsku na ľad neposlal. „Asi sme mali spraviť výmenu brankárov. Nie preto, že by to bola Julova chyba, alebo by sme mu niečo vyčítali. Premýšľal som nad mnohými vecami, ale na toto som nepomyslel. Možno sme to v tretej tretine mali spraviť,“ reagoval Ramsay. Presvedčil Hrivíka, aby nehral Po druhej časti stiahol z hry centra elitného útoku Mareka Hrivíka. „Hral veľa v prvých dvoch tretinách, necítil sa úplne vo svojej koži. Usúdil som, že bude lepšie dopriať mu trochu oddychu,“ naznačil kouč slovenskej reprezentácie.