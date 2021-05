Slovensko - Švajčiarsko: ONLINE z MS v hokeji 2021, Slováci prvýkrát prehrávajú

Švajčiarsko dalo gól! Švajčiarsko využíva presilovú hru a odskakuje na rozdiel dvoch gólov. Po osi Hofmann, Diaz smeroval puk na kruh, odkiaľ príklepom vypálil SVEN ANDRIGHETTO, Hudáček toho veľa nevidel, výborne pred ním clonil švajčiarsky hráč a strela Andrighetta zapadla do vzdialenejšieho horného rohu. Asistencie: R. Diaz, G. Hofmann

Slovensko - Švajčiarsko, ONLINE prenos z MS v hokeji 2021 | Sportnet.sk Švajčiarsko dalo gól! Švajčiarsko využíva presilovú hru a odskakuje na rozdiel dvoch gólov. Po osi Hofmann, Diaz smeroval puk na kruh, odkiaľ príklepom vypálil SVEN ANDRIGHETTO, Hudáček toho veľa nevidel, výborne pred ním clonil švajčiarsky hráč a strela Andrighetta zapadla do vzdialenejšieho horného rohu. Asistencie: R. Diaz, G. Hofmann

Skalický bol pritlačený na mantinel a odzbrojený. Skúšame to znova spoza vlastnej brány.

16:42