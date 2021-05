Slováci vôbec nezvládli zápas proti Švajčiarsku, dostali až osem gólov

V 7. minúte fauloval Pospíšil v útočnom pásme Ambühla a inkasoval trest do konca zápasu. V oslabení najskôr Liška šikovne zobral puk Berrovi, ale Sukeľ ho nedokázal dostať do bránky.

Oba tímy sa od úvodu pozorne strážili, prvý zákrok si pripísal Berra až po troch minútach. Musel však vyriešiť sľubnú šancu Gernáta, slovenský obranca sa dostal do zakončenia po prihrávke Hrivíka.

Švajčiarski hokejisti hrali na začiatku druhej tretiny presilovku, po ktorej išli do dvojgólového vedenia. Andrighetto využil Hudáčkov zakrytý výhľad presnou strelou.

Ramsayho zverenci potom mali k dispozícii prvú presilovku v zápase, ale nedokázali ju využiť. Naopak, tesne po jej skončení sa na Hudáčka rútil Untersander, ale zakončil len do žŕdky.

To už boli Švajčiari čoraz viac nebezpečnejší, v 37. strelil ich štvrtý gól Hofmann.

III. tretina

V úvode tretej tretiny sa zopakoval scenár z úvodu druhej. Švajčiari hrali presilovku a Meier v nej zaznamenal tretí gól.

Onedlho to mohlo byť už 6:0, ale Hudáček výborne zasiahol po blafáku Vermina. Na druhej strane trafil Lantoši spojnicu a o pár sekúnd neskôr prekonal Hudáčka Kurashev.

Hladkú prehru Slovenska potom zmiernil Krištof, keď zužitkoval prihrávku Cehlárika, ale po ďalších využitých presilovkách si Helvéti pripísali zaslúžený triumf.

/zdroj: RTVS a IIHF/

Ján Pardavý, asistent trénera Slovenska: "Máme za sebou ťažkú prehru, ktorá sa ťažko trávi. V prvej tretine sme hrali solídny hokej, prestrieľali sme Švajčiarov. Päťminútové oslabenie nás dostalo dole, už sme potom neboli ten tím ako dovtedy.

Musíme akceptovať tento výsledok, ale aj sa zlepšiť vo veľa veciach. V obrannom pásme sme robili veľa chýb, dostali sme veľa gólov a výsledok hovorí za všetko. Prehrali sme s veľmi kvalitným tímom, ale naša hra sa musí dvihnúť na vyššiu úroveň. Prvý zákrok Pospíšila bol náš prvý hit v zápase a už bol ocenený na trest do konca zápasu.

Ďalšie vylúčenia vyplynuli z hry, súper nás prekorčuľoval, všade bol rýchlejší. Vylúčení bolo dosť, ale najmä gólov v oslabeniach bolo veľa. Nad vystriedaním brankára Hudáčka sme nerozmýšľali, nemohol za góly. Musíme ho držať v tempe, aby cítil, že je pre nás dôležitý."

Michal Krištof, strelec jediného gólu Slovenska: "V prvej tretine sme hrali dobre, potom už nie. Takže to dobré z úvodnej dvadsaťminútovky si musíme zobrať a na to zlé musíme zabudnúť. Hrali sme príliš veľa oslabení, na takomto fóre si to nemôžeme dovoliť. Máme teraz deň voľna, musíme sa dobre pripraviť na ďalší zápas."