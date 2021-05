Pospíšil išiel do Ambühla s krvavými očami, vravel Horanský Z voleja

V prvej tretine sme boli lepším mužstvom my a takmer k ničomu sme ich nepustili,“ povedal Stanislav Horanský v talk šou Stana Benčata Z voleja.

„Myslel som si, že Švajčiari budú po jednoznačnej prehre so Švédmi (v predchádzajúcom zápase s nimi prehrali 0:7 - pozn. red.) nabudení a budú sa z nej chcieť otriasť.

Navyše, hlavu si udrel o mantinel. Išiel do neho s krvavými očami a aj preto dostal vyšší trest,“ povedal Horanský.

„Z opakovaného záznamu bolo jasné, že dostane trest do konca zápasu. Súpera trafil z výskoku lakťom do tváre, pričom bol v nechránenej pozícii.

„Rozhodca to odôvodnil tak, že Mislav si odpľul a trafil rukáv švajčiarskeho hráča. Podľa neho úmyselne,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii slovenský obranca Martin Gernát.

„Ťažko povedať, čo mohol spraviť. Neviem si však predstaviť, že by dostal taký trest za papuľovanie rozhodcovi. Za to zvykne byť iba osobný 10-minútový trest,“ zamyslel sa Horanský.

Druhé vylúčenie do konca zápasu prišlo osem minút pred koncom, keď mužstvo oslabil trestom za nešportové gesto Mislav Rosandič.

„Majú v tíme najlepších hráčov zo švajčiarskej ligy, ktorých doplnili rozdieloví borci z NHL. Hrajú rýchly a korčuliarsky hokej. Za stavu 6:1 to už brali trochu ako exhibíciu,“ zhodnotil Horanský.

Podľa 27-ročného útočníka je dôležité, aby Slováci hodili za hlavu vysokú prehru a sústredili sa na najbližší duel s Dánskom.

„Je jedno, či prehráte 1:2 alebo 0:8. Chlapci by to nemali brať príliš vážne. Dôležité bude, aby hrali tak ako v prvých dvoch zápasoch na turnaji. Nesmú však ísť do zápasu s tým, že ho musia vyhrať, ale tak, aby hrali uvoľnene.“