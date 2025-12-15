Večera áno, práca trénera nie. Českú reprezentáciu odmietol bývalý kouč West Hamu

Chorvát Slaven Bilič odmietol ponuku trénovať českú futbalovú reprezentáciu. Bývalý kouč chorvátskeho národného tímu či West Hamu to povedal denníku Jutarnji list.
Generálny manažér českej reprezentácie Pavel Nedvěd vraj oslovil Biliča už dvakrát, ale neuspel.
"Určite by som neodmietol povečerať s osobnosťou, ako je Pavol Nedvěd. Veď vyhral Zlatú loptu! Ale Česko nie je moja voľba, "uviedol sedemdesiatpäťročný bývalý obranca, ktorý ako hráč získal s Chorvátskom bronz na majstrovstvách sveta v roku 1998 vo Francúzsku.
Bilič trénoval chorvátsku reprezentáciu v rokoch 2006 až 2012 a postúpil s ním do štvrťfinále majstrovstiev Európy v roku 2008. Viedol tiež Lokomotívu Moskva, Besiktas Istanbul, West Bromwich či Watford.
Naposledy pôsobil v Saudskej Arábii v klube al-Fatá, kde skončil vlani v auguste. Odvtedy je bez angažmánu.
Česká reprezentácia je bez trénera po októbrovej porážke 1:2 v kvalifikácii majstrovstiev sveta na Faerských ostrovoch, po ktorej bol odvolaný Ivan Hašek aj jeho spolupracovník Jaroslav Veselý.
Druhý z asistentov Jaroslav Köstl zostal ako dočasný kouč a mužstvo viedol pri novembrovom zraze.
Pre marcové play off o svetový šampionát chcela Futbalová asociácia ČR získať trénera pražskej Slavie Henricha Trpišovského, ale majstrovský klub odmietol kouča uvoľniť.
Futbalisti v semifinále baráže privítajú v Prahe Írsko. V prípade postupu by vo finále hrali opäť doma buď s Dánskom alebo Severným Macedónskom.