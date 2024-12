Momentálne ma nezaujíma návrat k boxu, ale návrat Rusov do ich krajiny, hovorí Kličko

48-ročný veterán na sociálnych sieťach potvrdil , že sa stále udržuje vo forme, no prioritu má u neho rodná krajina.

RIJÁD. Niekdajší šampión ťažkej váhy Vladimír Kličko objasnil, ako je na tom aktuálne s návratom do ringu.

"V súčasnosti sa veľa hovorí o možnom návrate. Momentálne má však nezaujíma môj návrat k boxu, ale návrat Rusov do ich krajiny, teda mimo Ukrajiny.

A poviem to na rovinu: Nikdy som neprestal trénovať. Takže ak by malo dôjsť k boju, bol by som pripravený. Tento víkend sa však pozriem len na súboj talentovaného Ukrajinca.