Mike Tyson napriek prehre nič neľutuje: Takmer som zomrel. Bojoval som, takže som vyhral

"Je to jeden z najlepších boxerov všetkých čias. Je to inšpirácia. Bez neho by sme tu dnes neboli. Bola to česť s ním bojovať," uviedol po zápase Jake Paul.

Netflix v sobotu oznámil, že dlhoočakávaný boxerský zápas si pozrelo 60 miliónov domácností po celom svete, pričom počet sledovaní dosiahol v špičke 65 miliónov.

Takmer 50 miliónov domácností si naladilo aj spoločný hlavný zápas medzi írskou šampiónkou v ľahkej váhe Katie Taylorovou a portorickou šampiónkou v perovej váhe Amandou Serranovou, uviedol Netflix.

„Tento zápas je pravdepodobne najpozeranejšou profesionálnou ženskou športovou udalosťou v histórii USA,“ uviedol Netflix vo svojom vyhlásení.