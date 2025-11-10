Box v Prahe s príchuťou Vegas. Organizácia Hell Boxing Kings mieri do O2 arény

PRAHA. Hell Boxing Kings je organizácia, ktorá počas rokov 2024 a 2025 vypredala celkom osemkrát arény v Maďarsku.
Po úspešnom letnom turnaji v Budapešti sa v rámci strednej Európy maďarský kolos presúva do Prahy, kde sa chce naplno ukázať v aréne, ktorá je považovaná za grál českej kultúry - v O2 Aréne.
V ringu pritom nebudú chýbať na jednej karte Karlos Vémola, Attila Végh, Marpo, influencer a influencerský šampión HBK Immanuel Adenubi, či legenda bojových športov Petr “Monster” Kníže.
Minulý rok sa do projektu zapojilo cez 15-tisíc boxerov z celého starého kontinentu, z ktorých sa najlepší dostali do veľkolepých finálových bojov.
Títo boxeri dostávajú na turnajoch Hell Boxing Kings príležitosť bojovať o pozície v rankingu a samozrejme aj o cenný opasok.
Z českých bojovníkov na turnajoch a v kvalifikáciách HBK nechýbali ani českí národní šampióni v boxe Luboš Šorm, Václav Pejsar či Petr Novák.
"Okrem zvučných mien známych športovcov či celebrít dávame priestor skúseným a šikovným boxerom.
Chceme budovať zázemie pre nové hviezdy vo svete boxu, aj preto sa čoskoro môžete tešiť na ďalšie novinky súvisiace s fight-card nášho turnaja v Prahe," prezradil riaditeľ Hell Boxing Kings Tamás Mádi.
Turnaj HBK 11 je oznámený na 14. februára a fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na tri oznámené zápasy, ktoré vyvolávajú množstvo otázok.
Podarí sa Karlosovi po jeho výhre spred štyroch rokov znova uspieť proti Marpovi pred zrakom špeciálne vybraných profirozhodcov? Karlos má túto otázku jasnú odpoveď.
"S novými profirozhodcami nemám problém. Ja som totiž rovnako nebol spokojný s tým, že to vtedy rozhodca ukončil.
Mal som totiž Marpa na lopate a netrvalo by dlho a ukončil by som to knokautom,” konštatoval "Terminátor" o ich vzájomnom zápase, ktorý sa konal v O2 Aréne v máji 2022.
Jedinečný koncept, ktorý spája krásu profiboxu a športovú šou súbojov známych osobností do jedného podujatia, sa bude konať už 14.2.2026 v O2 Aréne.
Lístky na premiérový turnaj HBK v Prahe sú k dispozícií už teraz.