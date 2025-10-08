Boráros sa predstaví v Budapešti. V ringu ho preverí maďarský šampión

BUDAPEŠŤ. Slovenský bojovník Gábor Boráros sa po krátkej pauze vráti do akcie, tentoraz v boxerskom ringu.
Už 20. decembra nastúpi v Papp László Budapest Sportaréne proti domácemu Attilovi Konczovi.
Pre Borárosa, ktorý sa preslávil najmä v klietke organizácie OKTAGON, pôjde o ďalší veľký test mimo MMA.
Proti Slovákovi nastúpi skúsený profesionál Attila Koncz, ktorý je bývalým interkontinentálnym šampiónom AFSO v K1, trojnásobným maďarským majstrom a dvojnásobným európskym šampiónom.
V zbierke má aj striebro z majstrovstiev sveta v kickboxe a desiatky víťazstiev.
Zápas pod hlavičkou HBK (Hell Boxing Kings) tak sľubuje atraktívnu konfrontáciu štýlov.
Pre Borárosa to bude zároveň možnosť pripomenúť sa fanúšikom v Budapešti, kde bude mať Koncz výraznú podporu publika.