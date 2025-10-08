    Boráros sa predstaví v Budapešti. V ringu ho preverí maďarský šampión

    Boráros v súboji s Kunklim.
    Boráros v súboji s Kunklim. (Zdroj: Youtube/HELL Boxing Kings)
    SvetMMA|8. okt 2025 o 15:40
    V decembri čaká Gábora Borárosa ďalší test, v ktorom bude čeliť skúsenému maďarskému šampiónovi.

    BUDAPEŠŤ. Slovenský bojovník Gábor Boráros sa po krátkej pauze vráti do akcie, tentoraz v boxerskom ringu.

    Už 20. decembra nastúpi v Papp László Budapest Sportaréne proti domácemu Attilovi Konczovi.

    Pre Borárosa, ktorý sa preslávil najmä v klietke organizácie OKTAGON, pôjde o ďalší veľký test mimo MMA.

    Proti Slovákovi nastúpi skúsený profesionál Attila Koncz, ktorý je bývalým interkontinentálnym šampiónom AFSO v K1, trojnásobným maďarským majstrom a dvojnásobným európskym šampiónom.

    V zbierke má aj striebro z majstrovstiev sveta v kickboxe a desiatky víťazstiev.

    Zápas pod hlavičkou HBK (Hell Boxing Kings) tak sľubuje atraktívnu konfrontáciu štýlov.

    Pre Borárosa to bude zároveň možnosť pripomenúť sa fanúšikom v Budapešti, kde bude mať Koncz výraznú podporu publika.

