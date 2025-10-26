VIDEO: Slovák knokautoval súpera v boxe bez rukavíc. Gratuloval mu aj McGregor

RÍM. Slovenský bojovník Tomáš Meliš zaznamenal ďalší výrazný úspech vo svete boxu bez rukavíc.
Na turnaji BKFC 83 v talianskej metropole zvíťazil nad domácim Andreom Bicchim a potvrdil svoju stúpajúcu formu aj rastúcu reputáciu na medzinárodnej scéne.
Meliš vstúpil do zápasu s odhodlaním ukončiť súpera, no prvé minúty mu nepriali. Po úvodnom knockdowne však okamžite zabral, zmenil tempo a krátko nato duel otočil vo svoj prospech. Po sérii presných úderov rozhodca zápas ukončil už v prvom kole.
VIDEO: Najlepšie momenty zápasu Tomáša Meliša v BKFC
Víťazstvo nad talianskym favoritom má pre Meliša špeciálnu príchuť. V minulosti sa s Bicchim mal stretnúť už pri svojom debute v BKFC, no vtedy došlo k zmene súpera.
V Ríme sa tak konečne dočkal odloženej konfrontácie a zvládol ju vo veľkom štýle.
Po zápase sa Meliš dočkal aj nečakaného momentu. Prišiel za ním Conor McGregor, ktorý mu osobne zablahoželal k výkonu.
VIDEO: McGregor gratuluje Melišovi
Írsky bývalý šampión, ktorý je zároveň spolumajiteľom organizácie BKFC, ocenil Melišovu tvrdosť a spôsob, akým zápas zvládol.
Pre slovenského bojovníka ide o ďalší krok smerom k širšiemu uznaniu. Po zisku titulu v organizácii Králi Ulice a úspešnom debute vo Florencii potvrdil, že sa dokáže presadiť aj medzi elitou svetového bare-knuckle boxu.