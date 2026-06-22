Prekvapenie ohľadom ZOH 2030. Rýchlokorčuľovanie sa nemá konať vo Francúzsku

Jens van 't Wout (Ilustračná fotografia).
Jens van 't Wout (Ilustračná fotografia). (Autor: TASR/AP)
TASR|22. jún 2026 o 22:06
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Vo Francúzsku nie je vhodná hala na rýchlokorčuľovanie.

Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo Francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v holandskom Heerenveene.

Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v pondelok schválila širší plán dejísk podujatia.

Keďže vo Francúzsku nie je vhodná hala na rýchlokorčuľovanie, organizátori počítajú so známou halou Thialf v Heerenveene.

MOV však uviedol, že s jej vlastníkmi budú ešte potrebné ďalšie rokovania. Väčšina ľadových disciplín by sa mala konať v Lyone.

Konkrétne dejiská pre curling, krasokorčuľovanie, ľadový hokej a šortrek však zatiaľ určené neboli.

Pôvodne malo v kandidatúre významné miesto aj Nice na Francúzskej riviére, rokovania o organizácii ľadových súťaží však neboli úspešné.

Alpské lyžovanie sa uskutoční v strediskách Courchevel a Val d'Isere. Obe dejiská v uplynulých dvoch desaťročiach hostili majstrovstvá sveta. Informácie priniesla agentúra AP.

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    Jens van 't Wout (Ilustračná fotografia).
    Jens van 't Wout (Ilustračná fotografia).
    Prekvapenie ohľadom ZOH 2030. Rýchlokorčuľovanie sa nemá konať vo Francúzsku
    dnes 22:06
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