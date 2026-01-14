ONLINE: Štafeta žien v Ruhpoldingu na 4x6 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje podujatím v nemeckom Ruhpoldingu. Na programe je ženská štafeta na 4x6 km.
Slovensko nastúpi v zložení Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Paulína Bátovská Fialková.
Kde sledovať Biatlon?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta žien 4x6 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Ruhpolding, naživo, LIVE, streda, výsledky)
Biatlon 2025
14.01.2026 o 14:30
Štafeta žien 4×6 km, Ruhpolding
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Francie 225 b
2. Švédsko 195 b
3. Norsko 178 b
4. Německo 160 b
5. Finsko 155 b
6. Itálie 136 b
7. Česká rep. 136 b
8. Rakousko 124 b
9. Slovensko 116 b
10. Švýcarsko 103 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety žien na 4x6km. Dejiskom podujatia je nemecký Ruhpolding.
Predošlú štafetu suverénne ovládli Francúzsky pred Nórkami a Nemkami. Slovensko skončilo v zložení Z. Remeňová, Kuzminová, M. Remeňová a Machyniaková na 12. mieste. V Ruhpoldingu sa do zostavy Slovenska po absolvovaní sústredenia v Taliansku vracia Paulína Bátovská Fialková, ktorá tak v nominácii nahradí Júliu Machyniakovú, ktorá sa spolu s Emou Kapustovou predstaví na domácom IBU Cupe v Osrblí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:30.