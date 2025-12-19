Slováci opäť v trojici. Všetci sa predstavia na konci listiny, posledným Borguľa

Slovenský biatlonista Jakub Borguľa.
Slovenský biatlonista Jakub Borguľa. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|19. dec 2025 o 07:30
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint mužov vo francúzskom Annency-Le Grand Bornand.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.15 h sa predstavia v šprinte muži.

Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Martin Maťko, Šimon Adamov a Jakub Borguľa.

Ako prvý do pretekov vyštartuje Brit Jacques Jefferies. Prvým Slovákom na trati bude Maťko, ktorý má štartové číslo 90.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako druhý zo Slovákov pôjde presne o tri minúty neskôr Adamov, ktorý ma štartové číslo 96

Tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje Borguľa, ktorému patrí číslo 103, čo znamená, že sa na trati predstaví od 15:06:30.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 2 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint mužov v Annecy

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

90

Martin Maťko

Slovensko

15:00:00 h

96

Šimon Adamov

Slovensko

15:03:00 h

103

Jakub Borguľa

Slovensko

15:06:30 h

