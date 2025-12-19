Slováci opäť v trojici. Všetci sa predstavia na konci listiny, posledným Borguľa

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.15 h sa predstavia v šprinte muži.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Martin Maťko, Šimon Adamov a Jakub Borguľa.
Ako prvý do pretekov vyštartuje Brit Jacques Jefferies. Prvým Slovákom na trati bude Maťko, ktorý má štartové číslo 90.
Ako druhý zo Slovákov pôjde presne o tri minúty neskôr Adamov, ktorý ma štartové číslo 96
Tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje Borguľa, ktorému patrí číslo 103, čo znamená, že sa na trati predstaví od 15:06:30.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 2 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint mužov v Annecy
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
90
Martin Maťko
Slovensko
15:00:00 h
96
Šimon Adamov
Slovensko
15:03:00 h
103
Jakub Borguľa
Slovensko
15:06:30 h