Biatlonisti prišli o štafetu, traja reprezentanti vypadli z tímu

BRATISLAVA. „Po toľkých rokoch vo svetovom biatlone cítim, že som fyzicky i psychicky vyčerpaná. Potrebujem oddych a čo bude potom, uvidíme," hovorila Paulína Fialková po olympijských hrách v Pekingu.

Po sezóne zvažovala, či bude pokračovať v športovej kariére. O ukončení premýšľala aj jej sestra Ivona. Dve najúspešnejšie slovenské biatlonistky v posledných sezónach.

Ak by skončili, bola by to pre ženský tím veľká strata, nie však úplný koniec. Obe sa však rozhodli, že nastúpia aj do ďalšej sezóny.