Od škandálu k olympijskej šanci. Simonová napriek trestu figuruje v nominácii

Julia Simonová.
Julia Simonová.
ČTK|23. dec 2025 o 16:04
Súd jej udelil trojmesačnú podmienku.

Biatlonistka Julia Simonová je po odpykaní trestu za okradnutie reprezentačnej kolegyne vo francúzskej olympijskej nominácii.

Predbežný zoznam pre februárové hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo dnes zverejnil národný olympijský výbor. Je na ňom 73 reprezentantov, niektoré športy vrátane alpského lyžovania zatiaľ chýbajú.

Dvadsaťdeväťročná Simonová prišla o úvod olympijskej sezóny po tom, čo dostala za zneužitie kreditných kariet Justine Braisazovej-Bouchetovej od Francúzskej lyžiarskej federácie v novembri polročný trest, z toho päť mesiacov podmienečne.

Súd predtým vymeral Simonovej trojmesačnú podmienku. Okrem toho dostala pokuty.

Desaťnásobná majsterka sveta sa pred necelými dvoma týždňami vrátila do Svetového pohára 19. miestom v šprinte v Hochfilzene. V sobotňajšom stíhacích pretekoch v Annecy už útočila na stupne víťazov, dobehla štvrtá.

Francúzsky biatlon môže na olympijské hry vyslať 12 pretekárov, v nominácii je zatiaľ deväť mien. Nechýbajú Braisazová-Bouchetová ani súčasná jednotka Svetového pohára Lou Jeanmonnotová.

V rýchlokorčuliarskom tíme je aj svetový rekordér na 5000 m Timothy Loubineaud, jeden z hlavných súperov českého reprezentanta Metoda Jílka.

Biatlon

