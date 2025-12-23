Od škandálu k olympijskej šanci. Simonová napriek trestu figuruje v nominácii

Biatlonistka Julia Simonová je po odpykaní trestu za okradnutie reprezentačnej kolegyne vo francúzskej olympijskej nominácii.
Predbežný zoznam pre februárové hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo dnes zverejnil národný olympijský výbor. Je na ňom 73 reprezentantov, niektoré športy vrátane alpského lyžovania zatiaľ chýbajú.
Dvadsaťdeväťročná Simonová prišla o úvod olympijskej sezóny po tom, čo dostala za zneužitie kreditných kariet Justine Braisazovej-Bouchetovej od Francúzskej lyžiarskej federácie v novembri polročný trest, z toho päť mesiacov podmienečne.
Súd predtým vymeral Simonovej trojmesačnú podmienku. Okrem toho dostala pokuty.
Desaťnásobná majsterka sveta sa pred necelými dvoma týždňami vrátila do Svetového pohára 19. miestom v šprinte v Hochfilzene. V sobotňajšom stíhacích pretekoch v Annecy už útočila na stupne víťazov, dobehla štvrtá.
Francúzsky biatlon môže na olympijské hry vyslať 12 pretekárov, v nominácii je zatiaľ deväť mien. Nechýbajú Braisazová-Bouchetová ani súčasná jednotka Svetového pohára Lou Jeanmonnotová.
V rýchlokorčuliarskom tíme je aj svetový rekordér na 5000 m Timothy Loubineaud, jeden z hlavných súperov českého reprezentanta Metoda Jílka.