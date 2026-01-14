Botn napokon vynechá aj Ruhpolding. Zdravotne sa ešte necíti pripravený

Sústredí sa na olympijské hry.

Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn pre zdravotné problémy vynechá aj 5. kolo Svetového pohára v Ruhpoldingu.

Severan neštartoval ani v 4. kole prestížneho seriálu v ďalšom nemeckom stredisku Oberhof a prišiel o post lídra celkového poradia.

Vďaka víťaznému double ho predstihol Talian Tommaso Giacomel.

„S mojim štartom v Ruhdpoldingu to bolo 50:50. Do poslednej chvíle som veril, že budem môcť absolvovať preteky 5. kola SP.

Zdravotne však nie som ešte úplne fit a mojou prioritou je dobre sa pripraviť na zimnú olympiádu v Miláne a Cortine d´ Ampezzo," citovala slová Botna agentúra DPA.

