Šima je so zlepšenou streľbou spokojný, stále si nezvykol na časový posun

Šima skončil na 43. mieste so stratou päť minút na víťazného Francúza Quentina Fillona Mailleta. "Na strelnici to bolo fajn, škoda tých dvoch chýb na stojke. Bolo cítiť tú trať a nadmorskú výšku," vyznal sa po pretekoch.

I keď na strelnici minul len dva terče na stojke, bežecky za najlepšími zaostal. "Na trati to mohlo byť lepšie. Ešte nie som na 100% aklimatizovaný a nastavený na ten časový posun. Doobeda sa cítim, ako keby bola noc. Vyhovuje mi preto, že sú tu poobedné štarty a telo je už viac prebraté," uviedol.

Dvadsaťdeväťročný pretekár štartuje na druhej olympiáde, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu absolvoval len vytrvalostné preteky a obsadil v nich 85. miesto: "V Pjongčangu to nebolo nič moc. Tu sú podobné podmienky, akurát je tu ešte tá nadmorská výška.

Tam bolo zo začiatku tiež zima, sucho a fúkal vietor, no bolo to v podstate skoro pri mori a tu je to vo výške 1700 metrov nad ním."

Šima verí, že počas nasledujúcich troch dní bez súťaží dokáže pozdvihnúť svoju bežeckú formu a v šprinte zabojuje o výraznejší výsledok.

"Každým dňom sa cítim lepšie a lepšie a verím, že s takouto streľbou by to mohol byť v šprinte pekný výsledok. Ideálne ešte trafiť aj tú poslednú ranu," dodal.

Všetky informácie o ZOH Peking 2022