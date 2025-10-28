Onedlho sa dozvie rozsudok. O osude Simonovej bude rozhodovať nezávislá komisia

PARÍŽ. Trojmesačný podmienečný trest môže mať pre francúzsku biatlonistku Juliu Simonovú aj športové následky.
Desaťnásobná majsterka sveta sa má 6. novembra, teda necelé dva týždne od rozsudku za zneužitie kreditných kariet, postaviť pred nezávislú komisiu Francúzskej lyžiarskej federácie (FFS).
Simonová mala podľa rozhodnutia súdu v roku 2022 použiť kreditné karty svojej reprezentačnej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a ďalšieho člena tímu na online nákupy.
Z cudzích kariet minula celkovo 2500 eur. Pôvodne popierala vinu a tvrdila, že sa sama stala obeťou krádeže identity.
V piatok 24. októbra sa však k činom priznala. Okrem podmienky musela zaplatiť aj peňažný trest vo výške 15.000 eur.
Sedemčlenná nezávislá komisia FFS má podľa agentúry DPA k dispozícii viacero možností na potrestanie biatlonistky.
Okrem napomenutia môžu Simonovú suspendovať alebo dokonca vylúčiť z organizácie. Federácia by sa mala rozhodnúť do 10. novembra.
Nový ročník Svetového pohára v biatlone odštartuje 29. novembra vo švédskom Östersunde.