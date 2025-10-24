Biatlonový škandál je na konci. Hviezdna Francúzka sa priznala ku krádežiam a podvodu

ALBERTVILLE. Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa na súde vo francúzskom Albertville priznala ku krádežiam a podvodu.
Prokuratúra žiadala pre 29-ročnú Francúzku dvojmesačný podmienečný trest a pokutu vo výške 20-tisíc eur.
Desaťnásobná majsterka sveta mala v roku 2022 použiť kreditné karty svojej reprezentačnej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a ďalšieho člena tímu na online nákupy. Pôvodne popierala vinu a tvrdila, že sama sa stala obeťou krádeže identity.
V piatok však na súde vyhlásila: „Priznávam sa k uvedeným činom, ale nepamätám si, že som ich spáchala.“
Špičková biatlonistka podľa DPA uviedla, že má v súvislosti so svojim konaním „výpadky pamäte“ a neviedol ju k nim žiadny finančný motív.
Simonová sa na súde ospravedlnila obetiam. Francúzska lyžiarska federácia (FFS) od nej požaduje symbolické euro ako odškodnenie.
Skúsená biatlonistka patrí medzi favoritky na februárových zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo, FFS však voči nej môže po skončení súdu vyvodiť dôsledky.