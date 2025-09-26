Mala použiť kreditné karty reprezentačnej kolegyne. Biatlonistka pôjde pred súd

Julia Simonová v stíhacích pretekoch žien na 10 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
Julia Simonová v stíhacích pretekoch žien na 10 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave. (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2025 o 19:19
ShareTweet0

Minulý rok bola dočasne vylúčená zo spoločnej prípravy Francúzska a chvíľu strávila aj vo väzbe.

PARÍŽ. Francúzska biatlonistka Julia Simonová sa postaví 24. októbra pred trestný súd v Albertville pre obvinenia z krádeže a podvodu.

Podľa agentúry DPA mala desaťnásobná majsterka sveta v roku 2022 použiť kreditné karty svojej reprezentačnej kolegyne Justine Braisazovej-Bouchetovej a ďalšieho člena tímu na online nákupy.

Obvinenia sa objavili už v septembri 2022 po sústredení v Nórsku, pričom Braisazová-Bouchetová podala žadlobu v roku 2023.

Simonová, ktorá vinu odmieta a tvrdí, že sama sa stala obeťou krádeže identity, bola minulý rok dočasne vylúčená zo spoločnej prípravy a chvíľu strávila aj vo väzbe.

Francúzska lyžiarska federácia oznámila, že o prípadných sankciách rozhodne až po verdikte súdu.

Simonová pritom patrí medzi favorizované biatlonistky smerom k februárovým ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Biatlon

Julia Simonová v stíhacích pretekoch žien na 10 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
Julia Simonová v stíhacích pretekoch žien na 10 km v rámci 7. kola Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
Mala použiť kreditné karty reprezentačnej kolegyne. Biatlonistka pôjde pred súd
dnes 19:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Mala použiť kreditné karty reprezentačnej kolegyne. Biatlonistka pôjde pred súd