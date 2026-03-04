Najlepšia Slovenka skončila v tretej desiatke. Víťazkou sa tesne stala nórska bežkyňa

MSJ v severskom lyžovaní
beh na lyžiach - hromadný štart junioriek na 20 km:
1.
Julie Sand-Hanssenová
Nórsko
52:31,6 min.
2.
Luisa Dahlkeová
Nemecko
+0,8 s
3.
Heidi Bucherová
Rakúsko
+6,1 s
30.
Emília Rendová
Slovensko
+3:05,7 min
38.
Tereza Bukasová
Slovensko
+3:57,5 min
52.
Nina Jacková
Slovensko
+7:14,2 min
Nórska bežkyňa na lyžiach Julie Sand-Hanssenová získala zlato v pretekoch na 20 km s hromadným štartom na majstrovstvách sveta juniorov v nórskom Lillehammeri.
V záverečnom šprinte zdolala striebornú Nemku Luisu Dahlkeovú (+0,8 s). Bronz získala Rakúšanka Heidi Bucherová (+6,1).
Najlepšou z tria Sloveniek bola Emília Rendová na 30. mieste s viac než trojminútovou stratou. Tereza Bukasová obsadila 38. priečku a Nina Jacková skončila na 52. mieste.