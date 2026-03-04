Najlepšia Slovenka skončila v tretej desiatke. Víťazkou sa tesne stala nórska bežkyňa

Slovenská reprezentantka v behu na lyžiach Emília Rendová. (Zdroj: olympic.sk)
TASR|4. mar 2026 o 12:19
V záverečnom šprinte zdolala striebornú Nemku Luisu Dahlkeovú.

MSJ v severskom lyžovaní

beh na lyžiach - hromadný štart junioriek na 20 km:

1.

Julie Sand-Hanssenová

Nórsko

52:31,6 min.

2.

Luisa Dahlkeová

Nemecko

+0,8 s

3.

Heidi Bucherová

Rakúsko

+6,1 s

30.

Emília Rendová

Slovensko

+3:05,7 min

38.

Tereza Bukasová

Slovensko

+3:57,5 min

52.

Nina Jacková

Slovensko

+7:14,2 min

Nórska bežkyňa na lyžiach Julie Sand-Hanssenová získala zlato v pretekoch na 20 km s hromadným štartom na majstrovstvách sveta juniorov v nórskom Lillehammeri.

V záverečnom šprinte zdolala striebornú Nemku Luisu Dahlkeovú (+0,8 s). Bronz získala Rakúšanka Heidi Bucherová (+6,1).

Najlepšou z tria Sloveniek bola Emília Rendová na 30. mieste s viac než trojminútovou stratou. Tereza Bukasová obsadila 38. priečku a Nina Jacková skončila na 52. mieste.

Beh na lyžiach

    dnes 12:19
