Slovenky spoznali súperky v kvalifikácii na ME 2027. Vyzvú aj susednú krajinu

Predstavenstvo európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) schválilo v novembri 2024 nový systém kvalifikácie ME, najvýraznejšími zmenami sú rozdelenie na dve fázy a viac stretnutí počas asociačných termínov.

Slovenky boli na základe rebríčka FIBA pred žrebom súčasťou prvého výkonnostného koša. Poľsko patrilo v minulosti medzi európsku špičku, z ME 1999 má dokonca zlato, ale naposledy sa predstavilo na záverečnom turnaji v roku 2015.

Reprezentácia Slovenska chýbala na záverečnom turnaji tohtoročných ME prvýkrát od roku 2019, v kvalifikácii ME 2025 jej nestačilo druhé miesto v F-skupine, keďže v tabuľke tímov z druhých miest obsadila nepostupovú šiestu pozíciu.

Ďalšou významnou novinkou je navýšenie počtu zápasov z dvoch na tri, čo bude platiť pre prvú a druhú fázu kvalifikácie ME 2027.

S Rumunkami majú Slovenky pomerne čerstvú skúsenosť, z dvojzápasu v kvalifikácii ME 2025 vzišli v oboch prípadoch víťazne (93:77 a 90:52).

Cyprus je v ženskom basketbale považovaný za „trpaslíka“, v kvalifikácii o účasť na ME sa predstaví premiérovo.

Prvá kvalifikačná fáza pozostáva z jednej trojčlennej a šiestich štvorčlenných skupín. Hrať sa bude systémom doma-vonku od 9. do 19. novembra 2025, respektíve 8. – 18. marca 2026.

Do druhej fázy postúpia dvaja najlepší z každej skupiny a tri najlepšie tímy z tretích miest (pri tabuľke sa nebudú zarátavať duely so štvrtým tímom v skupine). Neúspešné tímy z prvej fázy čaká predkvalifikácia ME 2029.

Druhá fáza kvalifikácie ME 2027 sa odohrá rovnakým systémom doma-vonku: 8. – 18. novembra 2026 a 7. – 17. februára 2027.

Zo štvorčlenných skupín postúpia na záverečný turnaj dvaja najlepší, doplnia tak kvarteto organizátorov – Fínsko, Litvu, Belgicko a Švédsko.