Slovenskí reprezentanti to zvládli na šiesty pokus. S domácim šampionátom sa lúčia víťazne

ME do 20 rokov B-kategórie - o 19. miesto
Slovensko - Arménsko 79:46 (39:24)
Najviac bodov SR: Stanko 17, Deen 16, Bujdoš 10, Pospíšil 8
Slovenskí basketbalisti do 20 rokov obsadili na majstrovstvách Európy B-kategórie v Bratislave konečné 19. miesto.
V sobotňajšom stretnutí zdolali v zápase o umiestnenie Arménsko 79:46.
Zverenci trénera Mikela Odriozolu si pripísali triumf na posledný možný pokus, na domácom šampionáte prehrali všetkých päť doterajších stretnutí.
V Športovej hale EUBA čelili Arménom, ktorí na turnaji nevyhrali ani raz.
Hlasy po zápase
Mikel Odriozola, tréner SR20: „Dôležité víťazstvo, chceli sme majstrovstvá Európy zakončiť výhrou. Na začiatku zápasu sme mali horšie momenty, ale potom to už bolo lepšie a mali sme to pod kontrolou. Vypracovali sme si veľký náskok a už sme to nepustili. Bol to náročný turnaj pre všetkých v tíme, ale víťazná bodka je veľmi dôležitá.“
Mojmír Deen, hráč SR20: „Bol to náš posledný zápas v Európe a išli sme do neho naplno. Tentoraz sme nepoľavili ani v druhej polovici a konečne sme vyhrali. Všetci sme šťastní, že to konečne vyšlo.“
Kárlis Ázacis, hráč SR20: „Sme veľmi radi, že nám to vyšlo aspoň v poslednom zápase. Dokázali sme, že vieme hrať a aj vyhrať. Bohužiaľ, nevyšli nám predchádzajúce zápasy, čo nám je ľúto a mrzí nás to. Našťastie, v závere turnaja sa nikto nezranil a s chalanmi to bolo naše posledné stretnutie, keďže ročník 2006 už ďalší rok v mládežníckej reprezentácii nepokračuje.“