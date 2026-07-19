Mištinová si vyskúša pôsobenie v gréckej lige. Jej reprezentačná kolegyňa mení adresu

Slovenská basketbalová reprezentantka Miroslava Mištinová bude pokračovať v kariére v gréckej lige. Dvadsaťdeväťročná rozohrávačka zamierila z francúzskeho Charnay Basket do tímu Panathlitikos Sykeon.
Mištinová odštartovala minulú sezónu v Rumunsku, kde obliekala dres Rapidu Bukurešť, vo februári sa stala posilou Charnay Basket. V minulosti si vyskúšala aj pôsobenie v poľskom Sosnowieci, talianskom Campobasse a so španielskou Zaragozou si zahrala Euroligu.
Pravidelne nastupuje za slovenskú reprezentáciu, premiéru mala v roku 2016. Predtým pôsobila v reprezentácii do 18 rokov. Slovensko reprezentovala aj v B-divízii ME do 20 rokov v roku 2017, keď s tímom vybojovala strieborné medaily.
Je trojnásobnou majsterkou Slovenska aj trojnásobnou víťazkou Slovenského pohára s tímom MBK Ružomberok.
V rámci grécky ligy sa sťahuje Ivana Jakubcová, ktorá mieri z Olympiakosu Pireus do Athinaikosu Qualco. Jej nový zamestnávateľ o tom informoval v nedeľu na klubovom webe.
„Som nadšená, že sa môžem pripojiť k Athinaikosu, klubu, ktorý spĺňa najvyššie štandardy. Je to tím zložený z výnimočných ľudí a tvrdo pracujúcich profesionálov a verím, že táto kultúra a vášeň nám pomôžu dosiahnuť vysoké ciele, ktoré máme v Grécku a v Eurolige.
Som vďačná za túto príležitosť a odovzdám všetko, čo budem môcť, aby som pomohla tímu dosiahnuť jeho ciele,“ uviedla Jakubcová pre web Athinaikosu.
Jakubcová má za sebou deviatu profesionálnu sezónu. Od štartovacej pozície v nižšej zámorskej univerzitnej súťaži NJCAA sa vypracovala na jednu z opôr reprezentačného družstva a tiež hráčku s pravidelnou účasťou v európskych pohároch.
Tridsaťjedenročná pivotka si v uplynulom ročníku premiérovo vyskúšala najlepšiu ženskú súťaž Európy - Euroligu v drese Olympiakosu Pireus.
V minulosti hrala aj za Piešťanské Čajky, taliansku Luccu, Ragusu a San Giovanni, poľský Lublin, francúzsky Angers či španielsku Gironu.