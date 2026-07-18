Historický výkon v WNBA. Mladá Američanka dosiahla 45 bodov a 10 asistencií v jednom zápase

Caitlin Clarková.
Caitlin Clarková. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. júl 2026 o 07:55
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Indiana Fever zdolala Seattle Storm 110:107.

Americká basketbalistka Caitlin Clarková sa zapísala do histórie WNBA. Rozohrávačka Indiany Fever sa stala prvou hráčkou súťaže, ktorá v jednom zápase zaznamenala aspoň 40 bodov a 10 asistencií.

K triumfu nad Seattle Storm 110:107 prispela 45 bodmi a desiatimi asistenciami, pričom vytvorila aj nový klubový strelecký rekord.

Pre Clarkovú to bol prvý 40-bodový zápas v kariére a zároveň sa stala najrýchlejšou hráčkou histórie súťaže, ktorá dosiahla hranicu 200 trojok.

Stačilo jej na to 74 zápasov a prekonala tak doterajší rekordný zápis Katie Smithovej (81 duelov). Informovala agentúra AP.

Basketbal

Basketbal

    Caitlin Clarková.
    Caitlin Clarková.
    Historický výkon v WNBA. Mladá Američanka dosiahla 45 bodov a 10 asistencií v jednom zápase
    dnes 07:55
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