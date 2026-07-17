Basketbalová legenda pomáha deťom športovať. Na Slovensku chýbajú vzory, myslí si

Bývalá slovenská basketbalistka Iveta Bieliková má za sebou zaujímavý rok. Bola pri derniére Natálie Hejkovej s trénerskou kariérou, v lete ju slávnostne uviedli do Siene slávy slovenského basketbalu a prednedávnom si prevzala Bronzový odznak Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Čoskoro 60-ročná trénerka sa snaží v súčasnosti pomáhať ďalším generáciám športovať.
SOŠV pravidelne takýmto spôsobom skladá poctu športovým osobnostiam za dosiahnuté úspechy počas kariéry.
Bieliková je dvojnásobnou víťazkou ankety o najlepšiu basketbalistku Slovenska (1990 a 1996), rovnako tak aj v rámci Československa (1990, 1991).
Dvakrát triumfovala s Ružomberkom v Eurolige (1999, 2000), na svojom konte má dvojciferný počet ligových titulov.
„Pri takomto ocenení a takejto pocte si spomeniem na celú svoju kariéru. Teším sa, že som prežila taký športový život.
Nie sú také príležitosti stretnúť sa, pretože cez rok si každý rieši svoje aktivity. Prijala by som častejšie, aby sa takíto ľudia stretávali, čo niečo v športe dokázali,“ povedala Bieliková po prevzatí Bronzového odznaku.
Snažíme sa udržať systém
Bieliková má vo svojom bohatom životopise aj účasť na OH 1992, dvakrát si zahrala na MS (1990 a 1998) a rovnako aj na ME (1991, 1997).
„Bojovali sme aj o olympijské hry, takže to si myslím, že je momentálne sen. V mojej ére, v 90. rokoch, Slovensko nechýbalo na majstrovstvách Európy a sveta.
Na ME sme bojovali o medaily. Už sa mi ani nechce veriť, že to bude 30 rokov od striebra na ME 1997 v Maďarsku,“ zamyslela sa bývalá basketbalová reprezentantka Slovenska.
Po konci hráčskej kariéry zostala odovzdávať neoceniteľné skúsenosti ďalším potenciálnym reprezentantom a reprezentantkám Slovenska:
„Ja učím ako telocvikárka na Základnej škole Bystrická cesta v Ružomberku, máme športové triedy.
Od prvého ročníka sa snažím rozšíriť telesnú výchovu, aby deti mali aspoň tri hodiny a plus poobede dve hodiny športovej aktivity. Snažíme sa udržať systém. Chýba nám však vonkajšie športovisko.“
Na Slovensku chýbajú vzory
Legenda ružomberského a slovenského basketbalu naďalej sleduje dianie pod deravými košmi.
Práve klub, v ktorom strávila veľkú väčšinu času v pozícii hráčky, sa radoval prednedávnom zo zisku double (ligový titul a Slovenský pohár).
„Ruža“ sa po piatich rokoch vrátila na pomyselný slovenský trón, v nasledujúcom ročníku bude reprezentovať najvyššiu súťaž v skupinovej fáze EuroCupu.
„Ružomberok bol v tejto sezóne určite najlepší, dokázali si to vybojovať svojimi silami. Klobúk dole, pre deti je veľmi dôležité, aby mali vzory. Na Slovensku chýbajú vzory,“ uviedla Bieliková.
Na reprezentačný tím Slovenska čaká od jesene druhá fáza kvalifikácie o postup na budúcoročný európsky šampionát.
Cieľom bude vrátiť sa medzi kontinentálnu špičku, keďže v roku 2025 sa Slovenky nezúčastnili na záverečnom turnaji.
„Sú to mladé dievčatá. Trochu málo sa o nich vie, pretože v podstate všetky sú rozpŕchnuté po svete.
Viac sa presvedčíme, až keď začnú zápasy. Držím im palce,“ dodala bývalá hráčka.