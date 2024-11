Zopakujú Levice senzáciu? Potrebujeme veľký výkon, vraví Madzin pred Zaragozou

Za istých okolností by dokonca mohol mať zápas postupovú nálepku pre aktuálneho šampióna Tipos SBL.

V stredu 6. novembra o 20.00 h si to na palubovke Casademont Zaragoza rozdajú so španielskym tímom o prvé miesto v B-skupine.

ZARAGOZA. Skupinová fáza Európskeho pohára FIBA vstupuje pre basketbalistov Patriotov Levice do rozhodujúcej fázy.

Ak by sa Famaguste podarilo uspieť nad Bursasporom a Patriotom triumfovať v Zaragoze, tak pred poslednými zápasmi by už Levičania mali istú miestenku do ďalšej fázy. „Žlto-zelení“ cestujú do Španielska s dobrou náladou a formou.

Po náročnom programe sme využili nedeľu na oddych a prichádza teraz kvázi tradičný rytmus, na ktorý sme zvyknutí. Aj keď je možno nejaká únava, tak v rámci mentálneho nastavenia a obrovskej motivácie, ktorú máme, sa to dokáže preklenúť,“ vyjadril sa pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

„Pred zápasom v Zaragoze je nálada v tíme výborná. Dve víťazné stretnutia, ktoré sme zvládli v priebehu troch dní – duel Európskeho pohára FIBA s Famagustou a vonkajšie ligové stretnutie so Svitom, nám dodali sebavedomie a verím, že aj pohodu v tíme.

Myslím si, že po domácom stretnutí sa to už neudeje. Vybojovali sme si, že Zaragoza nás bude rešpektovať, ale znamená to aj, že musíme byť nastavení na veľký zápas, v ktorom potrebujeme podať veľký výkon,“ zamyslel sa kouč Patriotov.

Musíme byť aj my nastavení, že z predchádzajúceho stretnutia sa veľa zobrať nedá a potrebujeme sa v novom zápase skoncentrovať na nový výkon a veľkého súpera. Možno nás v prvom vzájomnom zápase nebrali ako nejakého rovnocenného partnera.

„Prvý zápas bol neuveriteľný, neočakávaný a mnohé ďalšie prívlastky by sa mu dali dať. Na jednej strane, dáva nám určité sebavedomie a vieru v to, že sa dokážu udiať aj nečakané basketbalové zázraky. Na druhej strane, Zaragoza si určite pamätá tento zápas a ideme na ich palubovku. Koncentrácia, nasadenie a dôležitosť duelu bude určite na maxime.

Prvá konfrontácia týchto dvoch tímov skončila prekvapivým, ale zaslúženým 16-bodovým víťazstvom slovenského tímu (96:80), čo okamžite letelo do basketbalového sveta.

V situácii, keď istotu postupu má len víťaz skupiny, tak do hry prichádza aj celkové skóre, preto bude zo strany oboch tímov potrebné hrať do poslednej sekundy, bez ohľadu na to, či bude alebo nebude o víťazovi stretnutia rozhodnuté.

„Tešíme sa na tento zápas, pretože určite príde veľa ľudí a zažiť takúto atmosféru v Španielsku bude pre nás všetkých výnimočné. Majú nám čo vracať, určite si chcú napraviť svoje meno. Musíme si ustrážiť začiatok, bude dôležité nenechať ich ísť do nejakého trháku a držať sa s nimi od začiatku.

Uvedomujeme si, že pre to, aby sme dokázali postúpiť z prvého alebo druhého miesta, tak sú pred nami najdôležitejšie zápasy. Chceme dať do toho všetko. Všetci chceme postúpiť, preto uvidíme, ako to dopadne,“ prezradil levický krídelník Alex Krajčovič.

Je isté, že Zaragoza nastúpi s maximálnou koncentráciou a hlavne chuťou oplatiť neúspech z prvej vzájomnej konfrontácie. Lenže Levičania majú tiež svoje plány a ambície, ktoré preukázali doterajšími dosiahnutými výsledkami v B-skupine.

„Podstatné bude všetko, každá maličkosť, sekunda na ihrisku, vybojovaná lopta, doskok. Opäť, len výkon za hranicou našich možností nám dá možnosť hrať takýto zápas. Treba sa nastaviť najlepšie, ako budeme vedieť a v stredu bojovať o život,“ vyhlásil Madzin.

Stretnutie Zaragozy s Levicami odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.

Tabuľka B-skupiny Európskeho pohára FIBA