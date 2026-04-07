VIDEO: Jokič zažiaril vďaka triple double. San Antonio prišlo pre zranenie o Wembanyamu

Basketbalisti Orlanda Magic si udržali nádej na priamy postup do play off, keď prekvapivo zdolali v noci na utorok vedúci tím Východnej konferencie Detroit Pistons 123:107.
Najvýraznejší podiel na tom mal Paolo Banchero, ktorý zaznamenal 31 bodov, o šesť menej ich nazbieral jeho spoluhráč Desmond Bane.
Orlando je ôsme a rovnako ako siedmy Charlotte a deviata Philadelphia má bilanciu 43-36. Trojica bude naháňať šieste Toronto, ktoré je na prvej pozícii zaručujúcej priamu účasť vo vyraďovačke, tímy na 7. až 10. mieste čaká kvalifikácia.
Ziskom triple double sa blysol Srb Nikola Jokič, ktorý prispel 35 bodmi, 14 doskokmi a 13 asistenciami k víťazstvu Denveru nad Portlandom 137:132 po predĺžení.
Nuggets zmazali 16-bodové manko v záverečnej štvrtine a posunuli sa na 3. miesto Západnej konferencie pred Los Angeles Lakers.
Philadelphia v noci na utorok premrhala šancu vyrovnať sa s Torontu po tom, čo utrpela prehru 102:115 na palubovke San Antonia.
V drese domácich nedohral duel Francúz Victor Wembanyama, ktorý utrpel zranenie a duel opustil na začiatku druhej štvrtiny. Informovala agentúra AFP.
NBA - výsledky:
Atlanta - NY Knicks 105:108
Orlando - Detroit 123:107
Memphis - Cleveland 126:142
San Antonio - Philadelphia 115:102
Denver - Portland 137:132 pp
