VIDEO: NBA odštartovala historickou chvíľou, LeBron nastúpil po boku svojho syna

Jeho mužstvo Los Angeles Lakers sa v úvodný hrací deň nového ročníka tešilo z víťazstva, a to doma nad Minnesotou 110:103. Najlepší strelec histórie súťaže zaznamenal 16 bodov, Bronny James sa do streleckej listiny nezapísal.

NEW YORK. Americký basketbalista LeBron James sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý nastúpil v NBA na zápas v jednom tíme so synom.

Kľúčovou osobnosťou sa však stal Anthony Davis, ktorý prispel k triumfu 36 bodmi a 16 doskokmi. V druhom z dvojice stretnutí v noci na stredu obhajcovia titulu z Bostonu zvíťazili nad ambicióznym New Yorkom hladko 132:109.

Jayson Tatum sa zaskvel 37 bodmi a 10 asistenciami, keď premenil 8 z 11 trojok. Celtics duel zvládli aj bez zraneného prvého pivota Kristapsa Porziňgisa. Najviac bodov za New York dali Jalen Brunson a náhradník Miles McBride, obaja zaznamenali po 22.

Minnesota v prvom polčase prehrávala aj o 19, no po zmene strán duel zdramatizovala a znížila aj na štyri body. Koncovku si však Lakers už postrážili.

Dvadsaťročný Bronny odohral tri minúty, dostal sa k jednej strele, no po prihrávke otca trojbodový pokus nepremenil. Počas jeho pobytu na ihrisku Lakers prehrali úsek o päť bodov.

S Lakers sa však dohodol na novej zmluve zrejme i pre to, že klub splnil jeho túžbu a draftoval jeho syna z 55. pozície, hoci Bronny James sa v univerzitnej lige neprejavil ako hráč pripravený hrať v najkvalitnejšej súťaži sveta. Viacerí kritici preto LeBrona obvinili z nepotizmu a jeho syna kritizovali, že iba zaberá miesto v tíme lepšiemu hráčovi.

Čoskoro 40-ročný LeBron James nastúpil do svojej 22. sezóny, čo pred ním v NBA zvládol iba Vince Carter. V lete si uplatnil hráčsku opciu a stal sa voľným hráčom.

"Nastúpiť v tejto úžasnej lige nie je samozrejmosť. Je tu iba 450 hráčov a musíte si zaslúžiť každú jednu chvíľu. Môj syn to vie a pracuje na tom, aby sa každý deň zlepšoval a stal sa hráčom, aký chce byť. Som na neho hrdý," povedal LeBron James po stretnutí podľa Reuters.

Celtics pred stretnutím vyvesili pod strop 18. majstrovskú zástavu a oslávili fakt, že sa na čele historickej tabuľky šampiónov osamostatnili o jeden titul pred Lakers. Tatum následne v zápase exceloval, no na výhre sa podieľal kompletný majstrovský kolektív.

Šesť hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel, vrátane kompletnej základnej päťky. Štvorica z nej to navyše stihla už do polčasu. Hráči v zeleno-bielom drese premenili 29 striel spoza oblúka a vyrovnali tak rekord ligy.

"Som mimoriadne hrdý na to, ako sme dnes hrali. Boli tu emócie, oslavovali sme úspech z minulej sezóny, takmer všetci sme dostali prvý prsteň šampióna. Dokázali sme však správne prepnúť a zvíťaziť proti veľmi dobrému tímu," pochvaľoval si Tatum.

NBA - výsledky:

Boston Celtics - New York Knicks 132:109 (43:24, 31:31, 39:32, 19:22)

najviac bodov: Tatum 37 (10 asistencií), White 24, Brown 23 - Brunson a McBride po 22, Bridges 16