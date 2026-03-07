VIDEO: Veľký návrat Tatuma do zostavy po ročnej pauze. Dončič hviezdil v drese Lakers

Jayson Tatum a Cooper Flagg.
Jayson Tatum a Cooper Flagg. (Autor: TASR/AP)
7. mar 2026 o 08:50
Clippers nestačilo 30 bodov a 9 doskokov Kawhiho Leonarda.

Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na sobotu v NBA doma nad Dallasom presvedčivo 120:100 a oslávili tak návrat do zostavy Jaysona Tatuma.

Dlhoročný kľúčový hráč tímu nehral od mája minulého roku pre zranenie achilovky.

Od utorka 28-ročný krídelník nastúpil v základnej zostave na 27 minút a zapísal si 15 bodov, 12 doskokov a 7 asistencií.

Najlepším strelcom víťazov bol Jaylen Brown s 24 bodmi. Boston je vo Východnej konferencii na 2. priečke s mankom štyroch stretnutí na Detroit.

Uspel aj druhý tím západu San Antonio, Spurs dokázali doma proti Los Angeles Clippers vymazať manko 25 bodov a zvíťaziť 116:112.

Triumf režíroval pivot Victor Wembanyama s 27 bodmi, 10 doskokmi a 4 blokmi. Clippers nestačilo 30 bodov a 9 doskokov Kawhiho Leonarda. San Antonio má odstup 2,5 duelu od lídra ligy Oklahomy City.

NBA - sobota, 7. marec

Boston - Dallas 120:100


Charlotte - Miami 120:128


Houston - Portland 106:99


Denver - New York 103:142


Phoenix - New Orleans 118:116


San Antonio - Los Angeles Clippers 116:112


Los Angeles Lakers - Indiana 128:117


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


    dnes 08:50
