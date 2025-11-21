VIDEO: Philadelphiu dotiahol k výhre až 54 bodmi. Rozohrávač predviedol skvelý výkon

Tyrese Maxey, Gary Trent Jr. a Ryan Rollins. (Autor: TASR/AP)
21. nov 2025 o 07:38
NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Milwaukee 123:114 po predĺžení.

Ťahúňom hostí, ktorý poslal duel do predĺženia, bol rozohrávač Tyrese Maxey s 54 bodmi.

V drese domácich sa počas neprítomnosti hviezdneho Jannisa Antetokunmpa zaskvel Ryan Rollins 32 bodmi a 14 asistenciami.

Maxey dal 6 trojok i 12 trestných hodov, zaznamenal aj deväť asistencií a päť doskokov. Antetokunmpo nehral pre zranenie slabín, ktoré si privodil v predchádzajúcom stretnutí v Clevelande (106:118). Bucks prehrali tretí zápas v rade.

NBA - 21. november

Orlando - LA Clippers 129:101


Memphis - Sacramento 137:96


Milwaukee - Philadelphia 114:123 pp


San Antonio - Atlanta 135:126


    dnes 07:38
