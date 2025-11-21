VIDEO: Philadelphiu dotiahol k výhre až 54 bodmi. Rozohrávač predviedol skvelý výkon

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Milwaukee 123:114 po predĺžení.
Ťahúňom hostí, ktorý poslal duel do predĺženia, bol rozohrávač Tyrese Maxey s 54 bodmi.
V drese domácich sa počas neprítomnosti hviezdneho Jannisa Antetokunmpa zaskvel Ryan Rollins 32 bodmi a 14 asistenciami.
Maxey dal 6 trojok i 12 trestných hodov, zaznamenal aj deväť asistencií a päť doskokov. Antetokunmpo nehral pre zranenie slabín, ktoré si privodil v predchádzajúcom stretnutí v Clevelande (106:118). Bucks prehrali tretí zápas v rade.
NBA - 21. november
Orlando - LA Clippers 129:101
Memphis - Sacramento 137:96
Milwaukee - Philadelphia 114:123 pp
San Antonio - Atlanta 135:126
