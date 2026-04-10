Totálna dominancia Slovana aj Levíc. V prvých štvrťfinále pokorili 100-bodovú hranicu

Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvládli prvý zápas štvrťfinálovej série play off Tipos SBL. V domácej Gopass Aréne zdolali Iskru Svit jednoznačne 104:60.
V drese domácich zaznamenala celá základná päťka dvojcifernú hodnotu v počte bodov. Druhý duel série je na programe 15. apríla vo Svite.
Víťazný vstup do vyraďovacej fázy majú za sebou aj úradujúci šampióni Patrioti Levice, ktorí si na domácej palubovke poradili so Spišskými Rytiermi 105:82.
Séria sa presunie do Spišskej Novej Vsi, druhé stretnutie sa odohrá 14. apríla.
Tipos SBL - 1. zápasy štvrťfinále
BC Slovan Bratislava - Iskra Svit 104:60 (55:20)
Najviac bodov: James 20, Medford a Thornton po 18 - Sullivan 11, Blaško 10, Jackson 9, 1589 divákov.
/stav série: 1:0/
Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 105:82 (53:43)
Najviac bodov: McGill 24, Ogundiran 21, Stuckman 16 - Jones 21, Hill 20, Kenney 15, 1354 divákov.
/stav série: 1:0/