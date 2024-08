Víťazmi ankety Basketbalista roka sa stali opäť Páleníková a Brodziansky

S reprezentačným tímom Slovenska bojuje v kvalifikácii o účasť na budúcoročnom európskom šampionáte.

Brodziansky má za sebou podobne úspešný rok, ako jeden z lídrov reprezentácie pomohol v lete Slovensku k návratu do „riadnej“ kvalifikácie, v tomto prípade o postup na majstrovstvá Európy 2025.

Na klubovej scéne zostal verný farbám španielskeho Joventutu Badalona, kde patril do produktívnejšej časti družstva. Prednedávnom sa v rámci ligy rozhodol zmeniť pôsobisko, 30-ročný pivot sa upísal aktuálnemu vicemajstrovi, UCAM Murcia.

V kategórii Tréner roka sa tiež nemenilo prvé miesto, už 23-krát sa víťazkou tejto kategórie stala Natália Hejková.

Túto poctu získala predtým v rokoch 1990, 1994 - 2003 (10-násobná šnúra), potom 2007 a 2008, znova 2014 až 2022 (10-krát za sebou). Legendárna trénerka a členka Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) získala s USK Praha 14. ligový titul za sebou, vo svojej bohatej zbierke úspechov tak má už 27. majstrovský titul. V Európskej lige (Eurolige) získala po piatich rokoch cenný kov – bronz.

Kategórie Talent roka mali rovnakých víťazov ako pred rokom, medzi dievčatami to je Nataša Taušová a u chlapcov Timotej Malovec. Najlepším rozhodcom sa stal Peter Ženiš. V 3x3 basketbale sa hráčom roka stal Juraj Láštic, hráčkou Erika Holíková.

Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozrástla o troch nových členov, celkovo je v nej 33 osobností. Zo žien do nej pribudla Andrea Kuklová, víťazka Euroligy (2000) s SCP Ružomberok. Vo svojej bohatej kariére si zahrala v WNBA za Phoenix Mercury.

So slovenskou reprezentáciou získala na ME 1993 bronz a o štyri roky neskôr na rovnakom podujatí striebro. Taktiež to je dvojnásobná najlepšia basketbalistka Slovenska (1995 a 1998).