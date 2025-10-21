Veľký sviatok pre Prievidzu. Slovenská reprezentácia tam odohrá súťažné zápasy

BRATISLAVA. Slovenská basketbalová reprezentácia bude po viac ako deviatich rokoch hrať v Prievidzi.
Zverenci trénera Olivera Vidina tam privítajú 27. novembra Albánsko v úvodnom stretnutí prvej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
V utorok o tom informovala Slovenská basketbalová asociácia (SBA) na svojom webe.
V poslednom období hrával slovenský národný tím v bratislavskej Gopass aréne. „Rozhodli sme sa vycestovať s reprezentáciou do Prievidze, ktorej hala spĺňa náležitosti FIBA. V Prievidzi je dobrá fanúšikovská základňa," uviedol generálny sekretár SBA Andrej Kuffa.
„Rozhodnutie odohrať reprezentačný zápas v Prievidzi je strategickým krokom, ktorým chceme jasne deklarovať, že slovenský basketbal a národný tím patrí celému Slovensku.
Prievidza je pre nás prirodzenou voľbou, keďže je dlhoročne nekorunovanou 'Mekkou' slovenského basketbalu.
Chceme tak vrátiť dlhoročnú lojálnosť a nadšenie, ktoré prievidzskí fanúšikovia basketbalu desaťročia prejavujú a pomôcť im budovať ďalšiu kapitolu ich slávneho športového príbehu," doplnil marketingový riaditeľ SBA Vladimír Janček.
Slováci sa naposledy predstavili v Prievidzi v septembri 2016 v rámci kvalifikácie ME 2017, taktiež proti Albánsku, keď zvíťazili 69:60.
„Som rád, že budeme hrať v Prievidzi. Viem, že príde veľa ľudí a diváci vytvoria super atmosféru. Som presvedčený, že hráči a fanúšikovia si to spoločne užijú.
Našim jediným cieľom bude postup zo skupiny," povedal reprezentant Dalibor Hlivák, ktorý bol na súpiske národného tímu v Prievidzi aj pred vyše deviatimi rokmi.
SBA informovala, že podľa dostupných športových štatistík sa v Prievidzi odohralo zatiaľ 19 reprezentačných zápasov.
„Vždy som mal k fanúšikom v Prievidzi veľký rešpekt. Je dobré, že aj v Prievidzi budú mať ľudia možnosť sledovať reprezentačný zápas. Vedia urobiť skvelú basketbalovú atmosféru, v ktorej sa bude hrať našim chlapcom lepšie. Očakávania budú jednoduché - musíme vyhrať," vyjadril sa tréner Oliver Vidin.
SBA ďalej informovala, že jej ambíciou bude, aby aby sa slovenskí basketbalisti a basketbalistky predviedli i v iných mestách.
Organizáciou takýchto zápasov chce asociácia podporiť miestne komunity a basketbalové kluby.