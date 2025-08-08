Slováci pokračujú v predkvalifikácii MS. S Ukrajinou očakávajú náročný zápas

RIGA. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu čaká v sobotu 9. augusta o 16.00 h v lotyšskej Rige ďalší dôležitý súboj v rámci D-skupiny druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027.
Proti Ukrajine sa zverenci trénera Olivera Vidina môžu ešte viac priblížiť ku svojmu cieľu - vybojovať si miesto v „riadnej“ kvalifikácii a mať na najbližšie obdobie zaistenú konfrontáciu s top tímami Európy.
V uplynulých dňoch sa naplno rozbehli boje o dve postupové miestenky v kvalifikácii o účasť na najbližšom svetovom šampionáte. Slováci môžu byť v tomto smere spokojnejší, v prvom vystúpení v D-skupine zdolali Švajčiarsko (73:60).
„Myslím si, že nálada po prvom zápase je pozitívna, ale vieme, že sa s tým nemôžeme uspokojiť a veľmi sa uvoľniť, pretože sme len na začiatku predkvalifikácie. Treba sa sústrediť a tvrdo makať.
Od začiatku týždňa sa pripravujeme na Ukrajinu, spoločne sme pozerali ich zápas so Švajčiarskom. Po prehre budú určite extra motivovaní na duel s nami, takže nás nečaká nič jednoduché,“ povedal pre TASR rozohrávač slovenského tímu Šimon Krajčovič.
Ukrajina naproti tomu možno prekvapujúco zaváhala so Švajčiarskom (64:66), preto pred „domácim“ vystúpením bude pod väčším tlakom, keďže prípadná ďalšia prehra im môže skomplikovať nádeje na postup.
„Bude to náročný zápas. Veľa sa hovorilo o tom, že Ukrajina je papierový favorit tejto skupiny. Najdôležitejšie bude, aby sme my čo najlepšie zvládli náš zápasový plán a hrali nebojácne. Keď nebudeme robiť zbytočné chyby a dodržiavať pokyny, tak chceme určite uspieť,“ vyjadril sa krídelník Lukáš Bolek.
Zisk ďalších dvoch bodov by znamenal zo slovenského pohľadu výrazné priblíženie sa postupovej priečke.
„Stojíme na zemi, pretože vieme, že jedno víťazstvo nič neznamená. Chceme ísť za svojím cieľom. Z prvého zápasu musíme odstrániť čo najviac chýb, zobrať si dobré veci a zodpovedne sa pripraviť na ďalšie zápasy,“ doplnil Bolek.
Ukrajina mala pred prvým duelom v predkvalifikácii MS 2027 výrazné hráčske straty, k dispozícii neboli z rôznych dôvodov najmä hráči zo zámoria a NBA.
„Možno sú bez najväčších hviezd, ale v kádri majú skúsených hráčov. Ich hra sa hlavne odvíja od rozohrávača. Ak jemu znepríjemnime hru a nedovolíme mu tvoriť, tak by sme mohli zvýšiť šance na prípadný úspech.
Čakáme od nich veľmi fyzickú hru, sú hlavne nebezpeční na útočnom doskoku. Musíme si na to dávať pozor, aby sme hlavne pod naším košom dobre doskakovali a zostali počas celých 40 minút koncentrovaní,“ myslí si Krajčovič.
Špecifikom duelu bude to, že sa odohrá v lotyšskej Rige, ktorá je už dlhšiu dobu prechodným domovom pre Ukrajinu. „Myslím si, že budú rozhodovať iné veci, ako to, že sa bude dať na neutrálnej pôde,“ dodal Bolek.
Realizačný tím má k dispozícii 15 hráčov, z ktorých si vyberá na zápasy 12-tku. Z každej skupiny predkvalifikácie postupujú do „riadnej“ kvalifikácie MS 2027 tímy na prvých dvoch miestach.
Ak by sa zverencom trénera Olivera Vidina podarilo vyhrať D-skupinu, tak v A-skupine kvalifikácie MS 2027 narazia na Španielsko, Gruzínsko a druhého postupujúceho z D-skupiny predkvalifikácie (Dánsko, Nórsko, Chorvátsko). Druhá postupová priečka by Slovensko priradila do kvalifikačnej C-skupiny k Srbsku, Turecku a Bosne a Hercegovine.
Širšia nominácia Slovenska na druhú fázu predkvalifikácie MS 2027
hráči: Matej Majerčák, Maroš Zelizňák, Milan Szabó (všetci BC Slovan Bratislava), Alex Krajčovič (Patrioti Levice), Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Matej Siládi (BKM Lučenec), Matúš Malovec (Rollins College/USA), Timotej Malovec (University of Miami/USA), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Samuel Kincel (Spišskí Rytieri), Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), David Abrhám, Tomáš Pavelka, Jakub Merešš (bez klubovej príslušnosti)
realizačný tím: Oliver Vidin – hlavný tréner, Wojciech Walich a Maroš Helmecy – asistenti trénera, Miroslav Páleník – manažér tímu, Enriko Smák – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič - lekár
program Slovenska v skupine D
9. augusta, 16.00 h: Ukrajina – Slovensko /Riga/
13. augusta, 19.00 h: Švajčiarsko – Slovensko /Winterthur/
20. augusta, 18.00 h: Slovensko – Ukrajina /Bratislava/