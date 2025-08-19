Slováci potrebujú v predkvalifikácii vyhrať. Tréner Vidin môže rátať aj s Malovcom

BRATISLAVA. V záverečnom stretnutí v D-skupine druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027 medzi basketbalistami Slovenska a Ukrajiny (v stredu 20. augusta o 18.00 h v Bratislave) sa rozhodne o tom, kto bude z trojčlennej skupiny pokračovať v „riadnej“ kvalifikácii a na koho čaká opäť predkvalifikácia.
Zverenci trénera Olivera Vidina potrebujú bezpodmienečne uspieť, aby mohli hrať o jednu z dvoch postupových miesteniek.
Po dvoch prehrách u súperov je situácia v D-skupine úplne otvorená, všetky tri tímy sú v hre postup.
Rozdiel jedného koša
„Nálada je dobrá, hráči sú pripravení. Myslím si, že mentálne aj fyzicky. Uvidíme, ako to bude vyzerať v zápase, ale každý z nich chce.
Tí, čo sú zdraví a môžu pomôcť, tak nechajú na ihrisku srdce, aby sme vyhrali zápas a išli ďalej,“ prezradil pre TASR tréner Slovenska Oliver Vidin.
Rozhodovať môže v konečnom dôsledku každý bod, nič to však nemení na tom, že Slováci potrebujú proti Ukrajincom uspieť.
„Musíme vyhrať rozdielom jedného koša. Nemyslím si, že sa to tak skončí, bude asi vyšší rozdiel v prospech jedného alebo druhého tímu. Bude to tesný zápas a uvidí sa, či mám pravdu,“ uviedol reprezentačný kouč.
Z hráčskej časti cítiť odhodlanie potešiť domácich priaznivcov a prilákať na najbližšie obdobie európsku špičku.
„Vyšlo to tak, že posledný zápas je najdôležitejší a hráme o všetko. Musíme ho vyhrať. Aj napriek dvom prehrám máme hlavy hore, myslíme pozitívne a stále, že to máme vo svojich rukách.
Budeme sa snažiť čo najviac eliminovať tie veci, ktoré nás stáli víťazstvá vonku. Kým sme vládali, bili sa, držali koncentráciu a držali sa herného plánu, tak tie stretnutia sa dali vyhrať.
Vrátiť sa to už nedá, budeme sa snažiť napraviť chyby. Myslím si, že máme šancu na úspech," povedal rozohrávač slovenského tímu Šimon Krajčovič.
Aj s Malovcom
Dôležitou správou je, že v kľúčovom zápase predkvalifikácie nastúpi Slovensko v takmer najsilnejšom možnom zložení.
Proti Ukrajine budú k dispozícii aj Timotej a Matúš Malovec, u ktorých hrozil odchod na americké univerzity.
„Hlivák chýbal v dvoch zápasoch a bude chýbať aj v treťom. V prvom stretnutí to bol náš najlepší hráč, takže škoda, že sme ho stratili.
Timotej je pre nás v podstate nenahraditeľný, opäť ho čaká veľká minutáž,“ priblížil Vidin situáciu s kádrom.
Širšia nominácia Slovenska na zápas proti Ukrajine
Matej Majerčák, Maroš Zelizňák, Milan Szabó, Tomáš Pavelka (všetci BC Slovan Bratislava), Alex Krajčovič (Patrioti Levice), Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Matúš Malovec (Rollins College/USA), Timotej Malovec (University of Miami/USA), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Samuel Kincel (Spišskí Rytieri), Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), David Abrhám, Jakub Merešš (bez klubovej príslušnosti)
Predošlé meranie síl s Ukrajinou prinieslo na neutrálnej pôde v Rige deväťbodovú prehru (71:80), ale zároveň ukázalo, že ide o súpera z kategórie zdolateľných.
„Prvý zápas s Ukrajinou sme hrali dobre, hlavne prvú štvrtinu, keď sme v jednom momente viedli 20:8. Po strate Hliváka nám chýbala rotácia, nebol k dispozícii ani Matúš Malovec.
Na obvode sme mali štyroch-piatich hráčov, reálne nemali silu a fyzickosť na veľkú minutáž. Pridali sa k tomu problémy s faulami, náš štýl je taký, že potrebujeme na palubovke točiť viac hráčov.
Musíme hrať so srdcom a na maximum. Plán A je vyhrať zápas, plán B je vrátiť sa k plánu A. Iná možnosť nie je, ako sa hovorí, ide o všetko.
Buď vyhráme alebo opäť musíme hrať predkvalifikáciu so slabšími krajinami,“ vyhlásil šéf slovenskej lavičky.
Postupová matematika
Za istých okolností sa môžu oba tímy prebojovať do kvalifikácie o postup na MS 2027, podľa postavenia v skupine je už jasné, komu budú prípadne čeliť.
V prípade prehry Slovenska je však istota umiestnenia na nepostupovej priečke a opätovná predkvalifikácia na vrcholné podujatie.
Za úspechom by výber trénera Olivera Vidina mala hnať opäť početná divácka kulisa.
„Musíme hrať veľmi tvrdo a na hranici. Je potrebné si postrážiť ich útočný doskok, čiže náš obranný doskok. Eliminovať tiež straty, z ktorých hneď sami skórujú.
Chyby určite prídu, to je prirodzené, ale musíme eliminovať také, z ktorých dajú jednoduché koše,“ dodal na záver Krajčovič.