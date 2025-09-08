Slovákov čaká predkvalifikácia ME 2029. Žreb im určil balkánskych súperov

RIGA. Súpermi basketbalistov Slovenska v prvej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 budú v C-skupine Kosovo a Albánsko. Rozhodol o tom žreb v lotyšskej Rige.
Slovákom sa nepodarilo postúpiť z druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2027, keď v rozhodujúcom stretnutí o miestenku do „riadnej“ kvalifikácie prehrali s Ukrajinou.
Po dlhšom období sa tak vrátili na úplný začiatok basketbalovej hierarchie a pred sebou majú náročnú cestu, aby opäť dostali možnosť konfrontovať sa s najlepšími tímami Európy.
Pred žrebom boli Slováci na základe renkingu Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v prvom výkonnostnom koši.
S oboma súpermi v C-skupine má reprezentácia Slovenska skúsenosti z minulosti. Proti Kosovu nastúpili v predkvalifikácii MS 2023 a proti tomuto tímu v oboch prípadoch vyhrali (77:73 a 91:67). Rovnakú bilanciu zaznamenali aj proti Albánsku v predkvalifikácii ME 2025 (86:63 a 89:64).
Žreb prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
C-skupina: Slovensko, Kosovo, Albánsko
Prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 sa odohrá systémom doma-vonku v novembri 2025, februári 2026, v júni a júli 2026.
Ďalej postupujú priamo víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta. Do ďalšej fázy predkvalifikácie sa následne pripojí osmička neúspešných tímov z prvej fázy kvalifikácie MS 2027.
Druhá fáza predkvalifikácie sa hrá takmer totožným systémom (august 2026, november 2026 a február 2027), do kvalifikácie postupujú len víťazi skupín. Posledná šanca zúčastniť sa kvalifikácie ME 2029 bude v tretej fáze predkvalifikácie.
Majstrovstvá Európy 2029 sa opäť uskutočnia vo viacerých krajinách, konkrétne v Grécku (Atény), Slovinsku (Ľubľana), Estónsku (Tallinn) a Španielsku (Madrid).