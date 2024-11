Smoliar Ihring: Myslel som si, že 0,4 sekundy v basketbale už nič neznamená

Zverenci Aramisa Nagliča boli blízko k veľkej senzácii v basketbale, o ktorej by hovorila široká verejnosť. V kvalifikačnom zápase na majstrovstvá Európy so Španielskom prehrali až po druhom predĺžení 72:76 .

Problém bol v tom, že časomerači nespustili čas hneď, ako sa lopty zmocnil Yusta. "V čase 0,4 s išla lopta hore. Nerozumiem, ako mu mohla ešte padnúť a vystrelil," povedal Ihring.

Rozhodcovia si išli celú situáciu pozrieť, no nič s tým nemohli urobiť. Celá situácia trvala určite viac ako sekundu, no časomer sa spustil až vtedy, ako Yusta napriahol k strele.

Berie to na seba

Nič z tohto sa však nemuselo udiať, ak by Ihring vyriešil situáciu lepšie. "Nechcem sa na to vyhovárať. Beriem to na seba. Mohol som to radšej hodiť niekde na polovicu. Bohužiaľ, taký je šport," zhodnotil so sklonenou hlavou.

