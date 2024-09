Američanka v Piešťanoch baví divákov, inde by dostala viac. Sú ako rodina, milujú basketbal

BRATISLAVA. „Senzačný zápas,” vravel Juraj Suja. Tréner basketbalistiek Ružomberka takto opisoval prvý duel finálovej série extraligy žien 2022. Jeho zverenkyne v ňom triumfovali 53:51 nad Piešťanskými Čajkami. Hráčky z kúpeľného mesta mali v rukách poslednú strelu duelu, no nevyužili ju. „Takáto prehra mrzí,” vravel zarmútený kouč Piešťan Peter Jankovič. Očakávalo sa, že celá séria bude vyrovnaná a dramatická ako prvé stretnutie. Čajky však mali iné plány. Vyhrali nasledujúce dva duely a ujali sa vedenia v sérii 2:1 na zápasy.

Získali mečbal. „Ružomberok nám nedá nič zadarmo,” upozorňovala pred štvrtým zápasom vtedajšia kapitánka Čajok Matea Tadičová. Ako znie otrepaná, no často pravdivá fráza – posledný krok býva najťažší. Čajky ju však nepotvrdili. V poslednom zápase série si poradili Ružomberčankami 63:44. „Je to obrovské zadosťučinenie, pocta a vďaka všetkým babám, ktoré sa podieľajú na tomto úspechu,” vravel krátko po triumfe Jankovič.

Tréner Peter Jankovič sa raduje zo zisku prvého titulu s tímom Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)

Striebro sa zmenilo na zlato Piešťanské Čajky sa stali historicky po prvýkrát víťazkami basketbalovej extraligy žien. Odvtedy prešli viac ako dva roky. „Mám na to len pekné spomienky,” priznal Jankovič pre Sportnet. „Bol to príjemný pocit. Som rád, že som mohol byť súčasťou tejto histórie.”

Čajky sa v roku 2022 stretli s Ružomberčankami vo finálovej sérii po štvrtýkrát v rade. V predchádzajúcich troch pokusoch boli hráčky spod Čebraťa nad ich sily. Pri štvrtom sa striebro zmenilo na zlato. „Už vtedy som povedal, že si to Piešťany zaslúžia za to, ako pristupujú k vedeniu celého klubu. Za to, čo Bronislava Borovičková s Tomášom Horkým spravili pre tento tím,” ozrejmil Jankovič.

Spoločne tvoria rodinu „Keď si spomeniem na náš prvý, vysnívaný titul, stále mám zimomriavky,” spomína na finále z roku 2022 generálna manažérka Čajok. „Vynárajú sa mi tie najkrajšie spomienky a emócie, ktoré nám tento krásny šport môže priniesť,” vraví Bronislava Borovičková.

Titul bol len začiatkom úspešnej éry. Dnes je z Piešťanských Čajok tzv. “franchise”. Svedčí o tom zlatý hetrik, teda tri ligové triumfy za tri roky. V čom sa skrýva ich tajomstvo úspechu? „Prácu v klube by som prirovnala k puzzle,” opisuje Borovičková.

Bronislava Borovičková. (Autor: Piešťanské Čajky)

„Každá časť, každý dielik musí do seba zapadnúť, aby ste vytvorili úspech. Sme skupina ľudí, či už realizačný tím alebo hráčky, ktorá si váži svoju prácu. Milujeme tento šport. Spoločne tvoríme rodinu,” vysvetlila generálna manažérka. Príchod Košičana odštartoval zlatú éru Zostáva prvý titul tým najsladším? „Každý je niečím špecifický. Nenazval by som ho však najsladší,” vraví zasa Jankovič. „Tým, že bol prvý, mal možno väčšie čaro, no to má každý jeden titul. Každý je vzácny a treba si to vážiť.”

Rodák z Košíc prevzal tím v máji 2021. Je kľúčová postava. „Veľkú úlohu v tomto celom zastáva tréner Peter Jankovič. Jeho príchodom sme začali túto zlatú éru,” vysvetľuje Borovičková. Nie je to jeho prvá úspešná éra. Jednu zažil aj v rodnom meste, keď viedol Good Angels Košice. „Dúfam, že túto šancu dokážem spätne klubu vrátiť,“ zneli jeho prvé slová po príchode do Piešťan. Po vyslovení skromnej vety pokoril všetky očakávania. Ambície má stále najvyššie: „Klamal by som, ak by som povedal, že nechceme obhájiť ligový titul,” priznal Jankovič pred blížiacou sa sezónou.

Na snímke tréner Piešťan Peter Jankovič. (Autor: TASR)

Päť súťaží za jednu sezónu Tá však bude nesmierne náročná. Už v tejto chvíli majú Čajky istotu takmer štyridsiatky zápasov od konca septembra do úvodu januára.

V priemere to vychádza na jeden zápas každé štyri dni. Okrem slovenskej extraligy žien, Slovenského a Česko-slovenského pohára si Piešťany zahrajú aj prestížny Eurocup a Stredoeurópsku ligu (CEWL). „Chceli by sme vrátiť Slovenský pohár do Piešťan. V CEWL pôjdeme od zápasu k zápasu. Bol by som však rád, ak by sa nám v tejto súťaži podarilo dať väčšiu minutáž mladším hráčkam, aby nadobudli skúsenosti. Pre mňa osobne je momentálne asi najdôležitejší Eurocup, v ktorom máme veľmi náročnú skupinu. Bol by som však rád, ak by sa nám podarilo z nej postúpiť,” zakončil Jankovič. Legionárkam sa tam páči Sú Čajky na neľahký program pripravené? „Áno, čaká nás náročná sezóna s veľkou porciou zápasov,” reaguje Borovičková. „Ale myslím si, že medzinárodná konfrontácia na akejkoľvek úrovni je prospešnejšia ako tréning. Chceme, aby v tejto súťaži dostali väčšiu príležitosť mladé hráčky.”

Dôležitý faktor pred takýmto dlhým ročníkom je, že tím zostal oproti minulej sezóne takmer pohromade. Na slovenských palubovkách nebýva zvykom, aby si ženský či mužský klub udržal väčší počet legionárov či legionárok. Čajky sú výnimkou. Podarilo sa im predĺžiť zmluvy s Andželikou Mitrasinovičovou a Evitou Herminjardovou. „Je to naozaj neštandardné, ale podmienky, ktoré tu majú vytvorené, im vyhovujú,” myslí si tréner Jankovič. „Možno by dokázali zarábať aj väčšie peniaze niekde inde, ale tu sa cítia dobre,” dodal.

Na snímke zľava hráčka Piešťan KeShunan Jamesová a hráčka Slavie BB Lindsey Pulliamová. (Autor: TASR)

Američanka baví divákov Najzaujímavejším menom je však Ke'Shunan Jamesová. Američanka, ktorú čaká štvrtá sezóna v klube. „Ke'Shunan je pre nás X-faktorovou hráčkou. Svojou hrou a energiou dvíha divákov zo sedadiel,” opisuje jej kvality generálna manažérka.