Slovenskí basketbalisti začínajú boj o ME. Šancu dostanú debutanti aj navrátilci

BRATISLAVA. Tréner slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Oliver Vidin nominoval na štart predkvalifikácie o postup na majstrovstvách Európy 2029 celkovo 15 mien.
Vo výbere nechýbajú viacerí debutanti, respektíve navrátilci do národných farieb. Slovákov čaká na úvod v C-skupine vo štvrtok 27. novembra o 18.00 h v Prievidzi Albánsko.
Po letnom neúspechu v predkvalifikácii majstrovstiev sveta 2027 musí reprezentácia Slovenska opäť odštartovať svoju cestu z najnižších poschodí európskeho basketbalu.
Ak sa chce predstaviť v kvalifikačných bojoch o účasť na európskom šampionáte, tak musí postúpiť z dvoch predkvalifikačných fáz. V C-skupine si zmeria sily s Kosovom a Albánskom.
„Tešíme sa, že budeme znovu pracovať a máme v novembri stretnutie s Albánskom. Samozrejme, očakávania nemôžu byť iné ako výhra. Do širšej nominácii sme zaradili všetkých, ktorí si to zaslúžia, ale nie vždy sa podarí, aby niektorí prišli.
Kvôli univerzitným povinnostiam chýbajú hráči z USA, ako bratia Timotej a Matúš Malovcovci, Sebastián Rančík či Matúš Hronský. Nepríde ani Vlado Brodziansky. Komunikoval som s ním, je v Číne. Má nový klub, ktorý ho teraz veľmi potrebuje,“ povedal pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) reprezentačný tréner Oliver Vidin.
V užšej nominácii nemá k dispozícii mladíkov zo zámorských univerzít, chýbať bude aj aktuálny víťaz ankety Basketbalista roka Vladimír Brodziansky.
Zo stálic uplynulého obdobia absentuje tiež duo David Abrhám a Tomáš Pavelka. Po dlhšom čase je naopak späť Marek Doležaj s Máriom Ihringom, šancu na debut medzi mužmi dostanú Maroš Golian a Thomas Stanko.
„V novembri nepríde Tomáš Pavelka a David Abrhám. Pôvodne sme ich nominovali, ale pre zranenie budú chýbať. Všetci hráči, ktorí sú v užšej nominácii, sú teraz k dispozícii a verím, že sa dobre pripravíme na domáci zápas s Albánskom,“ dodal kouč Slovenska.
Úvodná fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku od novembra 2025 do júla 2026. Priamy postup si zabezpečia len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.
Užšia nominácia Slovenska na zápas s Albánskom
hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Mário Ihring (Krka Novo Mesto/Slov.), Milan Szabó, Maroš Golian (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Maroš Zelizňák (všetci BC Prievidza), Peter Kováčik, Juraj Láštic (obaja MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík/Isl.), Boris Bojanovský, Alex Krajčovič (obaja Patrioti Levice), Thomas Stanko (ERA Basketball Nymburk/ČR), Samuel Volárik (BC Komárno), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings)
realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - vedúci družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, Richard Demovič - doktor, Michal Ondruš - manažér reprezentácie
novembrový program v C-skupine prvej fázy predkvalifikácie ME 2029:
štvrtok 27. novembra, 18.00 h: SLOVENSKO - Albánsko (Športová hala, Prievidza)
nedeľa 30. novembra, 18.00 h: Albánsko - Kosovo (Skadar)